Vestibular nacional da China tem mais de 13 milhões de candidatos em 2024

O Ministério da Educação da China informou em 31 de maio que o número de candidatos inscritos no vestibular nacional de 2024 é de 13,4 milhões, um aumento de 510.000 pessoas em relação ao ano passado.

A aprovação em uma universidade na China é considerada por muitos a garantia de bom emprego após a graduação, por isso os estudantes enfrentam longas jornadas de preparação. Tradicionalmente, esse processo envolve também as famílias dos candidatos e setores da sociedade. Todos os locais de aplicação de prova devem cooperar com os departamentos relevantes para oferecer aos candidatos serviços de transporte, alimentação, hospedagem, atendimento médico e controle de ruído.

O Ministério da Educação, em conjunto com as unidades membros da Reunião Interministerial do Trabalho do Vestibular Nacional Unificado da Educação Nacional, escolhe os locais para cuidadosamente organizar os exames e os serviços aos candidatos, para que a aplicação da prova seja segura.

O ministério garante a aplicação do exame para grupos especiais com dificuldades de locomoção, como pessoas com deficiência física, preparando especialmente questionários para candidatos com deficiência visual em 11 províncias (distritos), além de fornecer conveniência para mais de 11 mil candidatos com deficiência física.

Fonte: news.cn