Brasil-China: 50 anos de laços bilaterais

Estamos vivendo o melhor momento da história da relação bilateral entre Brasil e China, desde a abertura de suas embaixadas em Pequim e Brasília, em 1974. Este ano marca os 50 anos de relações diplomáticas, consolidando laços econômicos, políticos e comerciais em um novo patamar de cooperação estratégica.

Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, com investimentos em constante crescimento. Em 2023, o comércio bilateral alcançou impressionantes US$ 157 bilhões, com exportações brasileiras de US$ 104 bilhões, gerando um superávit de US$ 53 bilhões. Além disso, os investimentos chineses no Brasil totalizaram cerca de US$ 60 bilhões nos últimos 10 anos.

Acordos históricos fortalecem a cooperação

Em novembro, durante a 19ª Cúpula do G20, o presidente chinês recebeu honras militares em Brasília, onde assinou mais de 37 acordos abrangendo setores estratégicos como infraestrutura, saúde e inteligência artificial. Os dois países declararam sua parceria como uma “comunidade de futuro compartilhado”, promovendo um mundo mais justo e sustentável.

“A elevação das relações bilaterais à comunidade de futuro compartilhado China-Brasil demonstra nossa determinação em responder e aproveitar as mudanças globais”, destacou Xi Jinping.

Exemplos de sucesso e novas oportunidades

Parcerias de destaque, como o Programa CBERS (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres), desde 1988, simbolizam o sucesso na cooperação em alta tecnologia. Outro marco é a criação da COSBAN (Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação), em 2004, que mantém um canal estratégico de diálogo entre os países.

As perspectivas para os próximos 50 anos incluem desenvolvimento em economia verde, transição energética, inteligência artificial e cultura. Além disso, a chegada de novas delegações empresariais e a aprovação de produtos brasileiros para exportação ampliam o comércio bilateral.

O futuro das relações Brasil-China

Como observador dessas relações, afirmo que o melhor está por vir. 2024 não é apenas um ano de celebração, mas um marco inicial para aprofundar a parceria estratégica entre Brasil e China.