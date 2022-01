Boris Johnson luta para se manter como primeiro-ministro do Reino Unido

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, estava lutando para fortalecer seu cargo de primeiro-ministro nesta quarta-feira em meio a uma revolta de seus próprios legisladores que estão irritados com uma série de festas de bloqueio em Downing Street.

Impulsionado para o cargo principal para "concluir o Brexit", Johnson em 2019 conquistou a maior maioria de seu partido em mais de 30 anos, mas agora enfrenta pedidos de renúncia após uma série de revelações sobre partidos em Downing Street - a casa e o escritório dos primeiros-ministros - durante os bloqueios do covid.

Johnson pediu desculpas repetidamente pelas partes e disse que não sabia de muitas delas. No entanto, ele participou do que disse que achava ser um evento de trabalho em 20 de maio de 2020, no qual os foliões foram instruídos a "trazer sua própria bebida".

Para desencadear um desafio de liderança, 54 dos 360 parlamentares conservadores no parlamento devem escrever cartas de desconfiança ao presidente do Comitê de 1922 do partido.

Cerca de 20 parlamentares conservadores que conquistaram seus assentos na última eleição nacional em 2019 planejam enviar cartas de desconfiança a Johnson, informou o Telegraph. Um punhado de outros já disse ter escrito essas cartas.

"Grupo de parlamentares de 2019 para enviar cartas para tentar atingir o limite de 54 para desencadear uma disputa", disse a editora política da BBC, Laura Kuenssberg, no Twitter. "Eles podem atingir 54."

Uma análise do jornal The Times mostrou que 58 parlamentares conservadores criticaram abertamente o primeiro-ministro.

Derrubar Johnson deixaria o Reino Unido no limbo por meses, assim como o Ocidente lida com a crise da Ucrânia e a quinta maior economia do mundo lida com a onda inflacionária desencadeada pela pandemia de COVID, com a inflação no Reino Unido subindo para o nível mais alto em quase 30 anos.

Os principais rivais dentro do Partido Conservador incluem o Chanceler do Tesouro Rishi Sunak, 41, e a Secretária de Relações Exteriores Liz Truss, 46.

Johnson negou na terça-feira uma acusação de seu ex-assessor de que ele havia mentido ao parlamento sobre uma festa de bloqueio, dizendo que ninguém o avisou que a reunião "traga sua própria bebida" pode violar as regras do COVID-19.

Ele evitou perguntas sobre se renunciaria se provado que enganou o parlamento, dizendo apenas que queria esperar o resultado de um inquérito interno.

Johnson discursará no parlamento na quarta-feira, depois que seu gabinete deve aprovar os planos para encerrar as recentes restrições impostas para combater a disseminação do COVID-19 na Inglaterra.

Líderes da oposição acusaram Johnson de ser um mentiroso em série e pediram que ele renuncie.

A festa

As festas de bloqueio de Downing Street - algumas realizadas quando as pessoas comuns não podiam se despedir pessoalmente de parentes moribundos - minaram a autoridade de Johnson.

Sua própria ex-porta-voz renunciou depois que ela foi capturada rindo e brincando na câmera sobre como organizar uma festa se os repórteres perguntarem sobre isso.

Tal foi a folia em Downing Street em um evento que a equipe foi a um supermercado próximo para comprar uma mala de álcool, derramou vinho nos tapetes e quebrou um balanço usado pelo filho do primeiro-ministro.

O Mirror disse que os funcionários até compraram uma geladeira de vinhos para as reuniões de sexta-feira, eventos que foram observados regularmente por Johnson enquanto ele caminhava para seu apartamento no prédio.

Johnson deu uma variedade de explicações sobre as partes, desde negações de que quaisquer regras foram quebradas até expressar compreensão pela raiva pública pela aparente hipocrisia no coração do Estado britânico.

Os opositores pediram a renúncia de Johnson, colocando-o como um charlatão que exigia que o povo britânico seguisse algumas das regras mais onerosas da história em tempos de paz enquanto sua equipe festejava.

A última trama foi lançada como a "conspiração da torta de porco" porque um suposto legislador rebelde era de Melton, a casa da torta de porco Melton Mowbray. Torta de porco também é uma gíria de Londres para uma mentira.