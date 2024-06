Biden pede desculpas a Zelensky por atraso no envio de armas

O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu desculpas publicamente na sexta-feira (7) à Ucrânia pelo atraso de meses no envio de assistência militar americana, que permitiu à Rússia fazer avanços no campo de batalha. As informações são da AP. O pedido de desculpas ocorreu durante uma reunião em Paris, na França, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, que apelou por apoio bipartidário dos EUA no futuro "como foi durante a Segunda Guerra Mundial".

"Peço desculpas por essas semanas de incerteza quanto ao financiamento", disse Biden, referindo-se ao bloqueio de seis meses por parte dos republicanos conservadores no Congresso ao pacote de ajuda militar de R$ 305 bilhões (aproximadamente US$ 61 bilhões) para a Ucrânia. No entanto, o presidente democrata insistiu que o povo americano está ao lado da Ucrânia a longo prazo. "Estamos comprometidos. Completamente. Totalmente", afirmou.

O pedido de desculpas e o apelo de Zelenskyy por um apoio sólido como a coalizão aliada na Segunda Guerra Mundial serviram como um lembrete de que, apesar das declarações de Biden sobre um compromisso inabalável dos EUA com a Ucrânia, a resistência entre os republicanos no Congresso e uma tendência isolacionista na política americana expuseram sua fragilidade. E, embora não mencionado, a candidatura de Donald Trump pairava sobre a discussão, pois o ex-presidente republicano e candidato presumível falou positivamente do presidente russo Vladimir Putin, gerando preocupações na Ucrânia de que ele exigiria que o país cedesse território para encerrar o conflito.

Zelenskyy pressionou para que todos os americanos apoiassem a defesa de seu país contra a invasão russa e agradeceu aos legisladores por eventualmente aprovarem o pacote de armas, que permitiu à Ucrânia conter os avanços russos nas últimas semanas. "É muito importante que, nesta unidade, os Estados Unidos da América, todo o povo americano, permaneça com a Ucrânia como foi durante a Segunda Guerra Mundial", disse Zelenskyy. "Como os Estados Unidos ajudaram a salvar vidas humanas, a salvar a Europa. E contamos com seu apoio contínuo para permanecer ao nosso lado."

Os Estados Unidos são de longe o maior fornecedor de apoio em tempos de guerra para Kyiv, e a Ucrânia está tentando resistir a uma ofensiva russa intensa nas áreas orientais do país. A ofensiva está focada nas regiões fronteiriças ucranianas de Kharkiv e Donetsk, mas autoridades ucranianas dizem que pode se espalhar à medida que o exército maior da Rússia busca tirar vantagem.

Mais dinheiro para a Ucrânia

Os EUA enviarão cerca de R$ 1,1 bilhão (aproximadamente US$ 225 milhões) em ajuda militar à Ucrânia, anunciou Biden na sexta-feira. O pacote inclui munições para o Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade, ou HIMARS, bem como sistemas de morteiros e uma variedade de munições de artilharia, disseram autoridades americanas na quinta-feira.

Biden apresentou a ajuda adicional em sua reunião com Zelenskyy como dinheiro para "reconstruir a rede elétrica" na Ucrânia, uma referência que, segundo assessores, dizia respeito a sistemas adicionais de defesa aérea e defesa antimísseis no novo pacote. Abrandando sua postura em meio ao mais recente ataque da Rússia e com o exército da Ucrânia cambaleando, alguns aliados da OTAN, incluindo os EUA, disseram na semana passada que permitiriam à Ucrânia usar armas entregues a Kyiv para realizar ataques limitados dentro da Rússia. Essa medida provocou uma resposta furiosa do Kremlin, que alertou que o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial poderia sair de controle.

A Ucrânia retrata sua luta contra as forças do Kremlin como um confronto entre a liberdade democrática ocidental e a tirania russa. A Rússia diz que está se defendendo contra uma expansão ameaçadora da aliança militar da OTAN. Em um discurso de 20 minutos na sexta-feira na Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento francês, Zelenskyy traçou um paralelo com os sacrifícios feitos durante a Segunda Guerra Mundial e a luta atual de seu país.

O presidente francês Emmanuel Macron, por sua vez, anunciou na noite de quinta-feira que a França fornecerá à Ucrânia suas aeronaves de combate Mirage. Macron tem sido um defensor vocal da Ucrânia. Ele disse em fevereiro que colocar tropas ocidentais no solo na Ucrânia não está "descartado".