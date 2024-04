Bélgica abre investigação sobre suposta 'interferência' russa no Parlamento Europeu

O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, anunciou nesta sexta-feira, 12, que promotores federais do país iniciaram uma investigação sobre a suposta "interferência" da Rússia em instituições da União Europeia, especialmente no Parlamento Europeu.

"Nossas autoridades judiciais confirmaram que essa interferência está sujeita à ação dos promotores", disse De Croo durante uma entrevista coletiva.

A investigação será feita a partir de denúncias sobre uma rede de influência financiada pela Rússia que teria corrompido membros do Parlamento Europeu para a divulgação de propaganda pró-Russia. "Os pagamentos em dinheiro não aconteceram na Bélgica, mas a interferência sim", afirmou o chefe do governo belga.

Uma fonte da promotoria confirmou à AFP que a investigação formal foi aberta na quinta-feira, mas não forneceu detalhes. De Croo apontou que, de acordo com os serviços de inteligência da Bélgica, a Rússia pretende "ajudar a eleger mais candidatos pró-russos" durante as eleições do Parlamento Europeu, realizadas de 6 a 9 de junho.

"Reforçar o discurso pró-russo dentro dessa instituição é extremamente preocupante" disse, acrescentando: "Como a Bélgica é a sede das instituições europeias, temos a responsabilidade de defender o direito de cada cidadão a um voto livre e seguro."

A questão da interferência russa nas eleições parlamentares estará na agenda da cúpula de líderes prevista para a próxima quarta e quinta-feira, em Bruxelas, informou o primeiro-ministro belga.

Em março, a República Tcheca anunciou a descoberta e desmantelado de uma rede financiada pela Rússia para promover propaganda sobre a guerra na Ucrânia.