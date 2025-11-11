Mundo

Avião militar turco cai na Geórgia com 20 a bordo; veja vídeo

A aeronave levava ao menos 20 pessoas; autoridades não confirmaram as causas nem o número de vítimas

Avião: cargueiro militar turco C-130 caiu na Geórgia após decolar do Azerbaijão (Turkey Tribune/X/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15h05.

Um avião militar C-130 da Turquia caiu nesta terça-feira, 11, na região de Kakheti, na Geórgia, após decolar do Azerbaijão, segundo informações da agência Reuters. A aeronave transportava pelo menos 20 pessoas. Ainda não há confirmação sobre o número de vítimas nem sobre as causas do acidente.

Imagens iniciais do local, próximo à fronteira com o Azerbaijão, mostravam destroços espalhados por uma área de pastagem e parte da fuselagem em chamas, com uma densa coluna de fumaça no ar.

Vídeos que circulam nas redes sociais pareciam registrar o momento em que o avião girava em espiral antes de atingir o solo e explodir.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, interrompeu um discurso em Ancara para prestar condolências pelos “mártires”. Erdogan e o Ministério da Defesa não divulgaram o número de mortos nem o motivo da queda.

Segundo a Reuters, informações da imprensa local indicam que a aeronave, de fabricação americana, transportava militares turcos e possivelmente também azeris, embora a quantidade de cada grupo não tenha sido confirmada.

O Ministério da Defesa da Turquia afirmou que 20 integrantes das Forças Armadas estavam a bordo, mas não deu detalhes adicionais.

O ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, informou que as equipes de resgate da Geórgia alcançaram os destroços por volta das 17h (horário local) e que as operações de busca continuam.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, conversou por telefone com Erdogan e lamentou a “perda de militares” no acidente, de acordo com comunicado oficial.

