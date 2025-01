Autoridades localizam caixa-preta do helicóptero que colidiu com avião em Washington

As autoridades encontraram a caixa-preta do helicóptero militar que se acidentou na quarta-feira, após uma colisão com um avião comercial nas proximidades do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 31, por Todd Inman, membro da Junta Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, em inglês).

A investigação preliminar visual indica que a caixa-preta não apresenta danos externos significativos, o que sugere que seus dados não foram comprometidos. Inman declarou em uma coletiva de imprensa: "Temos muita confiança de que conseguiremos extrair os dados."

Na noite de quinta-feira, foram localizadas as duas caixas-pretas do avião, que já estão na sede da NTSB para análise. De acordo com Inman, uma delas foi aberta nesta sexta-feira e os especialistas estão "altamente confiantes" de que conseguirão recuperar as informações. A outra caixa, no entanto, foi encontrada com infiltrações de água, algo que Inman classificou como "não habitual".

Recuperação dos dados e detalhes do acidente

A NTSB está atualmente revisando as conexões elétricas da segunda caixa-preta para determinar se está pronta para o processo de extração de dados. Inman garantiu que, apesar da infiltração de água, "temos um nível muito alto de confiança de que conseguiremos obter os dados; precisamos apenas seguir uma série de passos."

No avião comercial estavam 60 passageiros e 4 tripulantes, enquanto o helicóptero transportava 3 pessoas. Até o momento, 41 corpos foram recuperados. As autoridades esperam que a operação de remoção do avião do rio Potomac, prevista para começar neste sábado, ajude a localizar o restante das vítimas.