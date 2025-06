Ativistas roubam estátua de cera de Emmanuel Macron para protesto diante da embaixada russa em Paris

Ativistas do Greenpeace roubaram nesta segunda-feira a estátua de cera do presidente francês, Emmanuel Macron, do famoso museu Grévin, em Paris, e a colocaram diante da embaixada da Rússia como forma de protesto.

A sorridente estátua do presidente foi posicionada ao lado de uma faixa com o lema “A Ucrânia está em chamas, os negócios continuam”, em protesto contra as exportações de gás e fertilizantes da Rússia, constatou um jornalista da AFP.

Motivação do protesto

“Macron encarna esse duplo discurso: apoia a Ucrânia, mas incentiva as empresas francesas a continuarem negociando com a Rússia”, declarou Jean-François Julliard, diretor-geral do Greenpeace França.

Detalhes da ação

Horas antes, duas mulheres e um homem entraram no museu parisiense fingindo ser turistas e, após trocarem de roupa para parecerem funcionários, roubaram a estátua, informou uma fonte policial.

Os ativistas conseguiram retirar a estátua, avaliada em cerca de 40.000 euros, o equivalente a aproximadamente R$ 227.200 com base na cotação atual, por uma saída de emergência, após escondê-la sob um cobertor, acrescentou essa fonte.