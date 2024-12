Drone ucraniano atinge prédio de 37 andares na Rússia; veja vídeo

Ataques realizados com drones na manhã de quinta-feira atingiram diversos alvos na cidade de Kazan, capital da República do Tartaristão, na Rússia. Entre os locais impactados estão os edifícios residenciais Azure Skies, de 37 andares, e Manhattan, de 23 andares, ambos alvos diretos que sofreram explosões e incêndios.

O ataque também atingiu uma planta industrial, além de áreas residenciais e um rio. Autoridades confirmaram que oito drones participaram da ofensiva, mas apenas um foi interceptado pelas defesas aéreas russas.

A cidade, com 1,3 milhão de habitantes e conhecida como a “terceira capital” da Rússia, enfrentou medidas de emergência após os ataques. Moradores foram orientados a evacuar ou buscar abrigo em porões, enquanto bombeiros atuaram no controle dos incêndios. Escolas locais foram evacuadas e o aeroporto internacional de Kazan foi fechado como precaução.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas.

Drone flies into building in Kazan, Russia

