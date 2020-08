Explosão na Rússia deixa ao menos 13 feridos – veja vídeo

Uma explosão deixou em chamas um posto de gasolina na Rússia nesta segunda-feira, 10. O acidente começou com um incêndio em um tanque de gás, segundo as primeiras informações da imprensa local (veja o vídeo da explosão abaixo).

O posto fica na cidade de Volgograd (antiga Stalingrado), que tem cerca de 1 milhão de habitantes e fica a pouco mais de 900 quilômetros da capital Moscou.

Há ao menos 13 feridos e ainda não há relatos de mortes. Dentre os feridos estão membros do Ministério de Emergências, o que inclui profissionais que teriam ido ao local ajudar a combater o incêndio.

O acidente acontece dias após uma outra explosão (sem relação com o acidente na Rússia) destruir parte da cidade de Beirute, capital do Líbano, na última terça-feira, 4. A explosão no Líbano deixou ao menos 158 mortos e outras centenas de feridos, além de destruir casas e estabelecimentos comerciais no entorno. O acidente foi causado por uma carga de nitrato de amônio que explodiu no porto da cidade.

