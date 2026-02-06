Mundo

Americanos seguem preocupados com inflação e desaprovam tarifas, diz estudo

Pesquisa aponta que custo de planos de saúde e alimentos lideram preocupações

Donald Trump, presidente dos EUa, durante evento em Washington (Saul Loeb/AFP)

Rafael Balago
Repórter de internacional e economia

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 06h01.

Um ano após o início do mandato do presidente Donald Trump, a maioria dos americanos segue com a percepção de que a economia está ruim ou regular, diz estudo do Pew Research Center. A alta do custo de vida é uma das principais queixas, e seis em cada dez cidadãos desaprovam as tarifas.

Dentre os entrevistados, apenas 26% avaliam que a situação da economia dos EUA é positiva, enquanto 72% consideram que ela é regular ou negativa. O percentual permanece o mesmo desde setembro.

A aprovação da economia é maior entre os que se dizem eleitores do Partido Republicano, de Trump: 49% deles veem a situação como positiva. Entre os democratas, são apenas 10%.

A pesquisa, feita entre 20 e 26 de janeiro com 8.512 americanos, também apontou quais são as maiores preocupações econômicas.

Dentre os entrevistados, 71% disseram estar muito preocupados com os custos de saúde, 66% afirmaram grande preocupação com o custo da comida e 62% se preocupam muito com o custo de moradia.

Questionados sobre o futuro, 38% disseram esperar que as condições econômicas piorem em um ano, 31% esperam melhora e 30% esperam um cenário similar.

Crítica às tarifas

A pesquisa mostra, ainda, que 60% desaprovam o aumento de tarifas imposto por Trump, sendo que 37% do total desaprovam fortemente. Do outro lado, outros 37% aprovam as novas taxas.

Ao avaliarem as ações do presidente Donald Trump, 52% disseram que elas pioraram a economia, 28% responderam que melhoraram e 19% afirmaram que não tiveram muito efeito.

Trump foi eleito com a promessa de baixar a inflação e aumentar o poder de compra dos americanos. Após chegar no cargo, ele tomou uma série de medidas amplas, como impor tarifas comerciais, estimular empresas a produzir nos EUA e tentar baratear o custo de combustíveis fósseis. A inflação, no entanto, se manteve em patamares próximos aos dos anos anteriores. O indicador CPI fechou 2025 com alta anual de 2,7%.

O tema poderá impactar as eleições de meio de mandato, as midterms, marcadas para novembro. Os republicanos têm hoje maioria estreita na Câmara e no Senado, e uma derrota eleitoral reduzirá os poderes de Trump na reta final de seu governo, que vai até 2028.

