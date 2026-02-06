Trump declara apoio à Takaichi por maioria no Parlamento japonês

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, entrou na reta final das eleições legislativas antecipadas como favorita após receber o apoio público do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às vésperas da votação marcada para este domingo, 8 de fevereiro.

Takaichi, a primeira mulher a chefiar o governo japonês, dissolveu o Parlamento no fim de janeiro e convocou eleições antecipadas com o objetivo de consolidar a maioria conservadora do Partido Liberal Democrata (PLD), que atualmente governa com margem estreita na Câmara Baixa.

A primeira-ministra busca respaldo popular para um pacote de medidas voltadas à proteção das famílias diante da alta do custo de vida e à ampliação dos gastos com defesa, um dos eixos centrais de seu governo. O PLD, legenda nacionalista de direita que domina a política japonesa há décadas, tenta ampliar sua vantagem legislativa para garantir maior estabilidade.

Pesquisas de intenção de voto indicam vitória ampla do PLD, reforçando a estratégia de antecipação do pleito. O movimento ocorre em um contexto de reorganização política após sucessivas trocas no comando do Executivo nos últimos anos.

Apoio de Trump reforça posição internacional de Takaichi

O apoio de Donald Trump foi anunciado publicamente na quinta-feira, após encontros entre os dois líderes realizados em novembro, em Tóquio. Em publicação na rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos elogiou Takaichi e destacou a importância do resultado eleitoral para o futuro do Japão.

Trump afirmou que a primeira-ministra já demonstrou ser uma líder “forte, poderosa e sábia” e declarou “apoio total e absoluto” à sua permanência no cargo. O presidente americano também disse estar ansioso para recebê-la na Casa Branca em 19 de março.

Estados Unidos e Japão mantêm negociações para um acordo comercial amplo e cooperam de forma estreita em segurança nacional, especialmente diante das tensões regionais na Ásia. O endosso público de Trump é visto como um fator adicional de peso na campanha.

Ultranacionalista e admiradora da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, Takaichi, de 64 anos, assumiu o cargo em outubro, tornando-se a quinta chefe de governo do Japão em cinco anos, após o PLD perder a maioria em ambas as Casas do Parlamento.

Apesar das posições conservadoras, a primeira-ministra mantém alto índice de popularidade, especialmente entre os jovens, e se tornou um fenômeno nas redes sociais, onde sua imagem direta e combativa tem ampliado o alcance de sua campanha.

*Com informações da AFP