Mercado Imobiliário

Trump quer barrar compra de imóveis por investidores institucionais

Presidente americano diz que fundos e empresas especializadas em 'real state' estão gerando crise de moradia

Moradia single-family: fundos podem ficar impedidos de comprar esse tipo de moradia (Imagem gerada por IA)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18h06.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que deseja proibir grandes investidores institucionais de comprar casas do tipo 'single-family', ou unifamiliares. São imóveis não geminados, que dão ao ao dono controle sobre o terreno onde a propriedade foi construída.

Essa iniciativa do governo americano atinge diretamente fundos de private equity e empresas especializadas em imóveis residenciais, como Blackstone e Cerberus. A proposta, segundo Trump, busca enfrentar a crise de acesso à moradia, especialmente entre os americanos mais jovens .

“Estou tomando medidas imediatas para banir grandes investidores institucionais da compra de mais casas unifamiliares e vou pedir ao Congresso que transforme isso em lei. Pessoas moram em casas, não corporações”, escreveu o presidente em uma publicação na rede Truth Social .

A sinalização política teve impacto imediato nos mercados. As ações da Blackstone chegaram a cair até 6% após o anúncio. A Invitation Homes, empresa focada em aluguel de casas unifamiliares e anteriormente ligada à Blackstone, caiu 9%.

Outras companhias do setor também foram afetadas, como a fornecedora de materiais de construção Builders FirstSource, com queda de 5%, e a American Homes 4 Rent, que perdeu cerca de 7%.

Qual é a participação de grandes investidores no mercado imobiliário americano?

O tema da moradia ganhou peso crescente na agenda do governo em meio à crise do custo de vida nos Estados Unidos. Segundo a Associação Nacional de Corretores de Imóveis, a idade média de quem compra a primeira casa no país atingiu um recorde histórico de 40 anos em 2025 — reflexo direto da escalada dos preços e das condições mais restritivas de financiamento .

Trump afirmou que pretende aprofundar o debate sobre habitação e acessibilidade em um discurso Fórum Econômico Mundial em Davos, nas próximas semanas, sinalizando que novas propostas podem ser apresentadas .

A atuação de grandes investidores no mercado residencial é alvo de críticas desde a crise financeira global, quando fundos passaram a adquirir casas em massa após ondas de execuções hipotecárias. As gestoras, porém, argumentam que sua participação no mercado é limitada e que também contribuem para a expansão da oferta habitacional.

A Blackstone, por exemplo, afirma deter apenas 0,06% das cerca de 106 milhões de casas unifamiliares existentes nos EUA, enquanto investidores institucionais, no total, seriam responsáveis por apenas 0,5% desse mercado .

Dados de 2024 da consultoria John Burns indicavam que 25% das casas nos Estados Unidos eram de propriedade de investidores. Contudo, apenas 2% delas faziam parte de grandes portfólios, com mais de 100 imóveis, indicando uma predominância de pequenos proprietários no mercado.

No ano passado, Trump já havia sugerido medidas alternativas para enfrentar o problema da moradia, como a criação de hipotecas com prazo de até 50 anos. Agora, ao mirar diretamente os grandes investidores, o presidente adiciona um novo elemento de tensão entre política habitacional, mercado financeiro e o setor imobiliário americano.

*com agências internacionais

