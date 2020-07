Nas últimas 24 horas, o governo da Espanha colocou duas regiões em lockdown após registros de altas nos casos da covid-19. Um dos países mais afetados pela doença da Europa, tenta retomar à normalidade após mais de três meses de restrições.

De acordo com o jornal espanhol ABC, mais de 70 mil pessoas estão proibidas de sair ou entrar da região de La Marina, uma vila costeira localizada na Costa Blanca espanhola. Lá, mais de 100 pessoas tiveram resultado positivo para o novo coronavírus.

Além de La Marina, o governo da Catalunha também ordenou um novo bloqueio indefinido para a região de Segrià após novos surtos da covid-19. Cerca de 209 mil pessoas vivem nas cidades da região.

Informações do jornal El Mundo mostram que o número de pessoas com a doença que deram entrada no hospital da capital de Segrià triplicou nos últimos dez dias.

De acordo com o ministro da saúde, Jesus Vazquez Almuina, os maiores surtos no país estão relacionados à reabertura de bares e restaurantes.

Por conta disso, a Espanha vai rever seu modelo de flexibilização. As máscaras faciais serão obrigatórias em público e grupos de mais de 10 pessoas serão proibidos de se reunir, a menos que sejam da mesma casa. A capacidade em bares e restaurantes também será reduzida para 50%.

O país tem hoje 205 mil casos de coronavírus e 28,3 mil mortes de acordo com dados do Ministério da Saúde.