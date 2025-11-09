A NASA cancela lançamento da missão Escapade a Marte por mau tempo

A NASA cancelou neste domingo, 9, devido ao mau tempo, o lançamento da missão Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (Escapade), composta por dois satélites idênticos projetados para estudar a interação entre o vento solar e o campo magnético de Marte, onde deverão chegar em 2027.

Faltando menos de cinco minutos para o lançamento, começou a chuviscar, e a diretora de lançamento, Megan Lewis, instruiu sua equipe a interromper a contagem regressiva e reiniciar o relógio para reavaliar as condições meteorológicas. Após uma nova tentativa de retomada, o lançamento foi cancelado definitivamente.

O foguete New Glenn, da Blue Origin, com 98 metros de altura (321 pés), seria lançado da Flórida transportando dois satélites gêmeos com destino a Marte — planeta estudado pela NASA desde 1964, quando a missão Mariner realizou seu primeiro sobrevoo e capturou as primeiras imagens do planeta vermelho.

“O lançamento do NG-2 de hoje foi cancelado devido às condições meteorológicas, especificamente à presença de nuvens cúmulos”, informou a Blue Origin em sua página na rede X.

“Estamos avaliando as possibilidades para uma nova tentativa de lançamento conforme a previsão do tempo”, acrescentou a empresa.

Os satélites Blue e Gold devem chegar a Marte em 2027 e serão operados a partir do centro de controle de missões da Universidade da Califórnia, em Berkeley (UC Berkeley), que lidera a missão pela primeira vez.