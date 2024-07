1ª cápsula de suicídio assistido pode ser usada neste ano, na Suíça; saiba mais sobre o processo

A cápsula de suicídio assistido Sarco poderá ser utilizada pela primeira vez no final de 2024 na Suíça. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 17, pela The Last Resort, organização responsável pelo procedimento.

Embora o suicídio assistido seja legalizado no país europeu sob condições específicas, o governo tem enfrentado controvérsias sobre a invenção que possibilita às pessoas encerrarem suas próprias vidas dentro de uma espécie de cápsula.

O dispositivo foi denominado Sarco, que significa sarcófago. Ele foi projetado para permitir que as pessoas terminem suas vidas ao pressionar um botão que libera nitrogênio dentro da cápsula.

Em uma coletiva de imprensa, o diretor do The Last Resort, Florian Willet, apresentou a cápsula e explicou que Sarco proporcionará “um espaço seguro para morrer pacificamente”. O executivo também ressaltou que pretende usar o dispositivo no final de sua própria vida.

"Não consigo imaginar uma maneira mais bonita de respirar ar sem oxigênio até cair em um sono eterno".

Quando será usada pela 1ª vez?

O horário, a data e o local do primeiro uso da cápsula ainda não foram definidos pela The Last Resort. A empresa afirmou que também não vai revelar a identidade do paciente. No entanto, a advogada Fiona Stewart, que faz parte do conselho consultivo da companhia, confirmou que o procedimento deve começar ainda neste ano.

Stewart informou que o único custo para o usuário seria de 18 francos suíços (aproximadamente R$ 112 na cotação atual), referente ao nitrogênio. Mas, o uso potencial da cápsula provocou várias questões legais e éticas na Suíça, reacendendo o debate sobre a morte assistida.

Regras para o suicídio assistido na Suíça

Na Suíça, uma pessoa que deseja morrer voluntariamente deve passar por uma série de etapas antes de realizar o ato dentro das determinações legais.

Primeiramente, o interessado precisa passar por uma avaliação psiquiátrica e esperar pela aprovação do especialista. Depois disso, a pessoa entraria na cápsula, fecharia a tampa e, depois de responder a uma série de perguntas, apertaria o botão que libera o nitrogênio.