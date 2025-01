10 frases de Donald Trump, que assume presidência dos Estados Unidos pela 2ª vez

O republicano Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez nesta segunda-feira, 20, em Washington, D.C, em frente ao capitólio.

Reeleito após derrotar Kamala Harris em uma disputa marcada por intensa polarização, o republicano se prepara para implementar uma agenda robusta e polêmica sob a bandeira de "America First".

Antes de ingressar na política, ele esteve à frente da The Trump Organization, uma empresa que opera em setores como imóveis, cassinos e hotelaria. Projetos icônicos incluem a Trump Tower em Nova York e resorts internacionais. Trump também ganhou notoriedade como apresentador do reality show "O Aprendiz".

Apesar de sua fortuna bilionária, estimada em cerca de US$ 7 bilhões, segundo a Forbes, Trump enfrentou falências empresariais e investigações fiscais.

Como presidente, governou os EUA de 2017 a 2021, implementando políticas focadas em redução de impostos, restrições à imigração e acordos comerciais mais rígidos.

Desafios e promessas para o novo mandato

Em seu retorno à Casa Branca, Trump prometeu dar continuidade à sua agenda política.

Desde a campanha, Trump deixou claro que seu segundo mandato seria caracterizado por uma ofensiva contra políticas progressistas implementadas por Joe Biden.

Entre suas principais metas está o endurecimento das leis de imigração, com o lançamento de um programa de deportação em massa de imigrantes indocumentados logo no primeiro dia de governo.

Além disso, ele planeja restaurar políticas como o controverso "Permanecer no México", que exige que solicitantes de asilo aguardem decisões judiciais fora dos Estados Unidos.

Na economia, Trump se comprometeu a reduzir drasticamente os impostos corporativos de empresas com produção nacional de 21% para 15% e ampliar tarifas de importação, com foco na China. Essas medidas buscam, segundo ele, proteger a indústria americana e reforçar a competitividade do país no mercado global.

Sobre a questão ambiental, o republicano promete revogar diversas regulações climáticas estabelecidas por Biden e, mais uma vez, retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

Trump também anunciou que emitirá mais de 100 ordens executivas no primeiro dia de mandato. Entre elas, estão promessas de reestruturar o serviço público federal, com potencial demissão de milhares de funcionários, e perdoar réus envolvidos no ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021, movimento que alimenta tensões políticas.

Trump assume segundo mandato nos EUA nesta segunda-feira (20)

Confira 10 frases de Donald Trump