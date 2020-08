SoftBank tem US$ 1,2 bi na Amazon e investe em Netflix e Tesla

O SoftBank montou participação de cerca de 1,2 bilhão de dólares na Amazon, mostraram documentos nesta segunda-feira, enquanto o conglomerado de tecnologia expande seus investimentos para além do foco em startups não listadas.

O presidente executivo Masayoshi Son anunciou na semana passada uma nova subsidiária de gestão de investimentos que alocaria o excesso de caixa de um programa massivo de venda de ativos em ações líquidas. O SoftBank gastou cerca de 10 bilhões de dólares comprando ações.

Além da Amazon, o grupo montou participações na Netflix, Tesla, Microsoft e Alphabet, mostraram os documentos.

O SoftBank também divulgou uma participação na Nvidia no valor de cerca de 220 milhões de dólares com base no preço de fechamento de sexta-feira. O grupo havia vendido sua fatia na empresa no ano passado. O SoftBank negocia com a Nvidia uma possível venda da desenvolvedora de chips Arm, segundo reportagens da mídia.

O grupo está investindo fora de seu Vision Fund de 100 bilhões de dólares, que focava em startups não listadas em estágio avançado. O fundo afetou os lucros do grupo porque o valor de suas participações caiu abaixo do preço de aquisição.

O valor de muitas das ações já listadas que o grupo investe está subindo, impulsionado por uma recuperação das ações de tecnologia, com os papéis de Tesla subindo mais de 60% desde o fim de junho. Son rejeitou o lucro operacional como medida de desempenho de seu grupo, dizendo que o valor dos ativos é um parâmetro melhor.