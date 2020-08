No radar: Renner, CVC, PMI e o que mais move o mercado nesta segunda

A temporada de balanços termina nesta segunda-feira, 31, com a divulgação dos resultados da Lojas Renner e da CVC, que ainda não apresentou os números auditados do último trimestre de 2019 por indícios de erros contábeis. Na bolsa, as ações da resseguradora IRB Brasil devem refletir a demonstrações financeiras do segundo trimestre, publicados na sexta-feira, 28.

Bastante aguardada, a safra de resultados do segundo trimestre foi melhor do que o caos projetado anteriormente, com ao menos 41 das 72 empresas do Ibovespa superando positivamente as expectativas do mercado, de acordo com dados da Bloomberg.

Mesmo assim, o Ibovespa, principal índice da B3, não conseguiu acompanhar o tom positivo dos mercados americanos (que voltaram a firmar novos recordes na última semana) e pode fechar agosto em sua primeira queda mensal desde março. No mercado, investidores elencam as incertezas fiscais como a principal razão para o atraso da bolsa brasileira em relação às estrangeiras.

Embora o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenha se mantido no cargo, as dúvidas sobre até quando o discípulo de Milton Friedman irá aguentar o impulso gastador do presidente permanecem.

Na terça-feira, 1º de setembro, o IBGE divulgará o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no segundo trimestre. As projeções indicam uma queda acima de 10% no período, confirmando que o país entrou em recessão no período.

O mercado também começa a semana na expectativa de alguns dos mais importantes dados econômicos do mundo. O primeiro deles, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China, foi divulgado já na noite de domingo. Na terça-feira, será a vez dos PMIs da Europa e dos Estados Unidos.

Mas dados ainda mais relevantes virão a partir de quarta-feira, 2, com Instituto ADP apresentando a variação dos empregos privados dos Estados Unidos referentes ao mês de agosto. A expectativa dos investidores é a de criação de 900.000 postos de trabalho, completando assim o terceiro mês consecutivo de melhora.

Os dados do mercado de trabalho americano serão conhecidos na sexta-feira, 4, com a divulgação do relatório de emprego não-agrícola, o payroll, para qual os economistas americanos estão ainda mais otimistas, projetando a criação líquida de 1,4 milhão de empregos.

Caso as expectativas do mercado se concretizem, a taxa de desemprego dos Estados Unidos irá cair de 10,2% para 9,8%. Mas se ocorrer como nas últimas quatro divulgações, os números devem sair ainda melhores. Entre o ADP e o payroll, na quinta-feira, 3, serão apresentados os dados semanais de pedidos de auxílio desemprego. Na última semana, o número de pedidos ficou em 1 milhão.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,51%, em 102.142,93 pontos, enquanto o dólar caiu 3% para 5,416 reais.