Dólar tem leve queda em dia de decisão sobre estímulo americano

O dólar abriu em queda nesta terça-feira, 20, refletindo o otimismo dos investidores sobre as negociações do pacote de estímulo americano. Hoje é o prazo final dado pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi para que um acordo seja firmado antes das eleições americanas. Às 9h06, o dólar comercial caía 0,11% e era vendido por 5,598 reais.

Na segunda-feira, 19, Pelosi e o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin discutiram sobre o tema por quase uma hora, mas não chegaram a um entendimento. Nesta terça, os dois voltarão a conversar sobre a possibilidade de um pacote ser feito antes das eleições americanas, que ocorrerá daqui duas semanas.

Em publicação no Twitter, o porta-voz da presidente da Câmara informou que Pelosi e Mnuchin seguem “estreitando diferenças”. Mas apesar do tom levemente positivo para o real na abertura, o mercado ainda tem dúvidas sobre se haverá entendimento entre republicanos e democratas.

No exterior o dólar é negociado de forma mista, com valorização contra as principais moedas emergentes – com exceção do real – e desvalorização perante seus pares desenvolvidos. Nas bolsas de valores, o tom também é indefinido, ainda que os índices futuros americanos esbocem uma leve alta.

“Os mercados permanecem razoavelmente céticos – mesmo se um acordo bipartidário for fechado, ainda se espera que enfrente a resistência de muitos legisladores republicanos (que não veem um pacote tão grande de maneira favorável)”, afirmam analistas do banco holandês ING em relatório.

Além das negociações sobre estímulo, está no radar do mercado local a segunda prévia do IGP-M, que reduziu a alta para 2,92% em outubro ante 4,57% do mês anterior.