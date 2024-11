Como emitir a segunda via da sua conta de luz da CEEE; passo a passo

Se você perdeu a conta de luz da CEEE ou não a recebeu, é possível emitir a segunda via de forma prática. A CEEE Grupo Equatorial Energia oferece meios para acessar a conta pela internet, aplicativo ou até por telefone. Confira o passo a passo para emitir a segunda via da conta de luz e evitar a cobrança de juros e multas por atraso.

Passo a passo para emitir segunda via na CEEE

Para começar, acesse o site oficial da CEEE (https://ceee.equatorialenergia.com.br/) pelo navegador. No site, procure pela opção de “Segunda via de conta” ou “Agência Virtual”. Essa área é destinada a todos os serviços online para clientes e facilita o acesso rápido às contas.

Depois, informe seus dados: Na área de emissão de segunda via, você precisará informar o número de instalação, que está localizado em contas anteriores, ou o CPF/CNPJ do titular da conta. Esses dados são essenciais para identificar a unidade consumidora e liberar o acesso à conta.

Após o login, você verá o histórico das contas de luz da sua instalação. Localize a fatura que deseja emitir, geralmente identificada pelo mês de referência ou vencimento, e selecione-a para visualizar e fazer o download. Com a fatura aberta, é possível baixar o arquivo em PDF ou imprimi-lo. A segunda via traz todas as informações necessárias para pagamento, incluindo o código de barras, que pode ser utilizado para quitação em bancos, aplicativos e lotéricas.

Use o aplicativo da Equatorial

Outra forma prática de emitir a segunda via é pelo aplicativo da Equatorial, disponível para Android e iOS. Após baixar o app, basta realizar o login com os dados de instalação e seguir os mesmos passos para acessar, baixar ou pagar a fatura pelo próprio aplicativo.

Solicite a segunda via pelo telefone ou Whatsapp

Se preferir, você pode solicitar a segunda via pelo telefone. Entre em contato com a Central de Atendimento da CEEE, no número 0800 721 2333, e informe seus dados para que a equipe possa enviar a fatura por e-mail ou fornecer o código de barras para pagamento.

Além do telefone 0800 721 2333, a CEEE Grupo Equatorial oferece atendimento via WhatsApp pelo número (51) 3382-5500, através da assistente virtual Clara.

Verifique o e-mail cadastrado

Se você já possui um cadastro com a CEEE, pode optar por receber a segunda via diretamente no seu e-mail. Verifique se o e-mail cadastrado está atualizado, pois a CEEE envia notificações e faturas eletrônicas para clientes que optam por essa facilidade.