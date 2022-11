QuintoAndar lança novo serviço para atrair 'investidor de imóveis' e construtoras

O QuintoAndar, plataforma de aluguel, compra e venda de imóveis, anunciou quarta-feira, 23, um novo serviço voltado para proprietários e empresas com múltiplos imóveis. Denominado de “Proprietário Multi”, a categoria inclui proprietários com pelo menos cinco imóveis e pode ser pessoas físicas quanto jurídicas e com isso, incorporadoras ou construtoras com uma grande carteira de imóveis. Estes proprietários passam a ser atendidos de uma maneira exclusiva pela plataforma.

Além de todos os serviços já disponíveis a proprietários que utilizam a plataforma (fotos profissionais, pagamento garantido mesmo com atraso do inquilino, entre outros), o ‘Proprietário Multi’ terá acesso a área do perfil com interface exclusiva, que promove agilidade e organização na gestão de tarefas e repasses de contas dos imóveis.

Estes proprietários terão o atendimento de um executivo de contas especialista no mercado imobiliário, que conhece a fundo a carteira do proprietário e ajuda a potencializar os ganhos, com análise da melhor opção para precificação de imóveis, por exemplo.

Em entrevista à EXAME Invest, Fernando Oporto, diretor de operações em aluguel do QuintoAndar, explicou que a startup tem se aproximado do segmento desde o final do ano passado. “Neste primeiro momento, trabalhamos com quem já estava na nossa base e já tínhamos incorporadoras e pessoas físicas que investem em imóveis. Conseguimos criar um combo único para atender necessidades especificas que estes proprietários têm, que é além das necessidades dos proprietários comuns.”

Segundo o executivo, a expectativa é de crescimento de número de ‘proprietários multi’ é de 15% nos próximos seis meses, considerando tanto a chegada de novos proprietários à plataforma, como o interesse de proprietários que já são clientes do QuintoAndar.

A startup tem diversificado seus serviços e caminhado para ampliar e se tornar “um ecossistema imobiliário”. Em agosto deste ano, o QuintoAndar lançou a modalidade de contrato 'aluguel sem administração', em que o proprietário faz a gestão do imóvel diretamente com o inquilino sem intermediação. Já no início do ano, lançou a “Rede” que permite que corretores e imobiliárias listem seus imóveis na plataforma sem nenhum custo.