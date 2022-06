QuintoAndar inicia operação no México e lança ‘ Benvi’ marca internacional

O QuintoAndar, plataforma de aluguel, compra e venda de imóveis, anunciou nesta terça-feira, 21, um passo importante na sua estratégia de expansão internacional. A partir de hoje, a empresa inicia sua operação na Cidade do México. Por meio da marca ‘Benvi’, a startup atuará no segmento de aluguel fora do Brasil.

Em entrevista a EXAME Invest, Gabriel Braga, CEO do QuintoAndar, destacou a importância da chegada ao México. “É um momento bem marcante. É o primeiro passo para fora do Brasil. Olhamos para o mercado mexicano e enxergamos muitas oportunidades. A cidade do México é uma das maiores cidades do mundo.”

O mercado mexicano é enorme quando se trata de aluguel. Até o final do ano passado, das 35 milhões de residencias, cerca de 20% eram habitadas por meio de aluguel. Além do tamanho, a escolha do México pelo QuintoAndar foi motivada pela similaridade com o Brasil, como burocracia, pouca agilidade e flexibilidade nas negociações, cadeia fragmentada e gestão assimétrica e informal de propriedades.

“Se nós organizarmos como fizemos no Brasil, com fotos profissionais, agendamento online, entre outros, levaremos o mercado mexicano a outro patamar.” Braga destaca que as garantias locatícias, seja por meio de fiador ou garantia bancária, no mercado mexicano são dificultadores para quem busca um imóvel.

A plataforma disponível no México tem a mesma proposta da plataforma brasileira, como busca personalizada, gestão do aluguel e contratos, incluindo garantias do mercado para proprietários, com pagamento garantido independentemente do atraso ou inadimplência do inquilino, além de proteção contra danos até 200.000 pesos mexicanos. Para o inquilino, os benefícios incluem ainda ausência da figura do fiador e contrato assinado sem necessidade de depósito ou aval.

A expansão para o México foi anunciada em agosto, junto com a extensão da série E de investimentos da empresa que elevou seu valuation para US$ 5,1 bilhões, consolidando o QuintoAndar como a maior plataforma de moradia da América Latina e uma das maiores startups do Brasil. Atualmente, o QuintoAndar está presente em mais de 75 cidades no Brasil, tem mais de 175 mil contratos ativos de aluguel e R$ 90 bilhões em ativos sob administração.

"Vamos trabalhar para manter a operação mexicana mais redonda possível. Vamos entender todas as nuances e necessidades do mercado. E depois podemos ampliar a atuação para outros países. O céu é o limite", finalizou Braga.