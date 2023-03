QuintoAndar e Lopes se juntam para aumentar liquidez no mercado imobiliário

O QuintoAndar, plataforma de aluguel, compra e venda de imóveis, e a Lopes, tradicional imobiliária do país, anunciaram esta semana uma parceria comercial. As duas empresas passaram a compartilhar a carteira de imóveis para venda e locação em quatro cidades do país: São Paulo, Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e Porto Alegre. Dessa maneira, quem acessar a plataforma do QuintoAndar poderá ter acesso aos imóveis listados pela Lopes e vice-versa. Juntas, elas têm mais de 400 mil imóveis para locação.

Em entrevista à EXAME Invest, as empresas explicaram que a medida visa aumentar a liquidez do mercado imobiliário. “A parceria impacta os elos importantes do nosso mercado. O consumidor se beneficia com o aumento da exposição dos imóveis, facilitando a compra, a venda e o aluguel. Os corretores e nossos parceiros terão mais chance de fechar negócios também porque aumentou o número de imóveis disponíveis”, destacou Thais Galli, General Manager do QuintoAndar.

As duas empresas têm uma rede robusta de imobiliárias. A Lopes tem mais de 180 franquias em mais de 20 estados brasileiros. Já o QuintoAndar lançou uma parceria com as imobiliárias em maio do ano passado e possibilita que as empresas do setor e os corretores listem seus imóveis na plataforma sem nenhum custo. Matheus Fabrício, diretor-executivo da Lopes explica que as redes seguirão independentes e cada uma com a sua estratégia, mas compartilhando a carteira de imóveis.

O setor imobiliário no país

A parceria tem prazo inicial de um ano e vem em um momento de atenção do mercado imobiliário. O setor, que veio aquecido desde a pandemia de coronavírus, sentiu o aumento da taxa de juros e a inflação, que acabou comendo a renda do consumidor.

“Nos temos um mercado cíclico e muito impactado pela alta de juros. Isso também impacta no cenário de crédito imobiliário, que é um grande alavancador. Nós sabemos que o mercado é soberano. Mas iniciativas como esta e mais um trabalho estratégico faz com quem participa desse ecossistema consiga ser mais produtivo do que a média do mercado.”