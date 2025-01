Preços de imóveis na China sobem em 23 cidades e apontam recuperação

O mercado imobiliário da China apresentou sinais de recuperação em dezembro de 2024, com o número de cidades que registraram aumento nos preços de imóveis novos atingindo o maior patamar em 18 meses. Dados divulgados pela Agência Nacional de Estatísticas em 17 de janeiro indicam que, no último mês do ano, 23 cidades chinesas registraram alta nos preços de imóveis novos, um aumento de seis cidades em comparação a novembro. Esse número representa o maior desde julho de 2023, enquanto a proporção de cidades com queda de preços caiu para 61%.

Redução nas quedas de preços em dezembro

As quedas percentuais nos preços de imóveis novos e usados diminuíram pelo quarto mês consecutivo, consolidando dezembro como o mês com a menor retração no ano. O preço de imóveis novos caiu apenas 0,08%, uma redução de 0,12 ponto percentual em relação a novembro. Já os preços de imóveis usados tiveram uma queda de 0,31%, uma leve melhora em relação ao mês anterior.

Kang Yi, diretor da Agência Nacional de Estatísticas, destacou que políticas lançadas ao longo de 2024 contribuíram para a ativação das transações no setor imobiliário, equilibrando a relação entre oferta e demanda e estabilizando os preços. Ele apontou que 69,3% dos entrevistados em uma pesquisa sobre expectativas de preços de imóveis novos preveem estabilidade ou aumento nos próximos seis meses, um crescimento de 0,8 ponto percentual em relação ao mês anterior.

“Na próxima fase, espera-se que o mercado imobiliário continue a melhorar, impulsionado pela nova urbanização e pela demanda de imóveis para melhorias de vida”, afirmou Kang Yi.

Recuperação em cidades de primeiro e segundo escalão

Nas cidades de primeiro escalão, como Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou, os preços de imóveis novos subiram 0,2% em dezembro, marcando a primeira recuperação desde junho de 2023. Enquanto isso, nas cidades de segundo escalão, os preços permaneceram estáveis pela primeira vez desde julho de 2023. Já nas cidades de terceiro escalão, a queda foi de 0,2%, com um ritmo de desaceleração nas quedas observado desde agosto.

Entre as cidades que lideraram os aumentos de preços, destacaram-se Nanjing, Chengdu e Sanya, cada uma com crescimento de 0,6% nos preços de imóveis novos. Em Xangai, os preços de imóveis novos mantêm um crescimento consecutivo mensal desde junho de 2022, acumulando 31 meses de alta.

Imóveis usados também mostram recuperação

Os preços de imóveis usados também apresentaram sinais de recuperação. Nas cidades de primeiro escalão, os preços subiram 0,3% em dezembro, mantendo uma trajetória positiva pelo terceiro mês consecutivo. Xangai liderou os aumentos com alta de 0,9%, seguida por Pequim, Chengdu e outras cidades centrais. A busca por imóveis usados aumentou significativamente no último trimestre de 2024, com um crescimento de 50% em comparação ao mesmo período de 2023, segundo dados da Anjuke.

Especialistas como Zhang Bo, diretor do Instituto de Pesquisa 58 Anjuke, acreditam que o mercado imobiliário está em vias de experimentar uma “pequena primavera” no primeiro trimestre de 2025, especialmente após o Festival da Primavera. No entanto, ele ressalta que o volume de transações será crucial para sustentar a recuperação dos preços. Com políticas adequadas e uma demanda consistente, o setor pode consolidar sua trajetória de melhora, fortalecendo a confiança geral no mercado imobiliário chinês.