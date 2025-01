Comprar ou vender um imóvel envolve etapas burocráticas que podem ser complexas e demoradas. Desde a obtenção de certidões até o registro em cartório, os trâmites podem exigir conhecimento técnico e atenção aos detalhes.

É nesse cenário que entra o despachante imobiliário, um profissional especializado em regularização de documentos e processos relacionados ao mercado imobiliário.

O que faz um despachante imobiliário?

O profissional é o responsável por gerenciar a parte burocrática de transações imobiliárias, e fazer a emissão de certidões, regularização de imóveis, acompanhamento de processos em cartórios, prefeituras e órgãos públicos.

Além disso, auxilia no registro de escrituras, transferência de propriedades e verificação de possíveis pendências legais ou tributárias.

O despachante também é útil em situações mais complexas, como a regularização de imóveis com problemas documentais, inventários ou partilhas. O objetivo é garantir que a transação ocorra de forma segura, sem surpresas legais para as partes envolvidas.

Por que contratar?

A contratação de um despachante pode poupar tempo e evitar complicações durante a compra, venda ou regularização de um imóvel.

O profissional tem conhecimento técnico e experiência para lidar com prazos e exigências legais, reduzindo o risco de erros que poderiam atrasar ou até mesmo inviabilizar a transação.

Além disso, o profissional facilita o processo para quem não tem familiaridade com os trâmites burocráticos, oferecendo uma solução prática para questões que poderiam consumir horas de dedicação.

Sua atuação é particularmente relevante em situações urgentes ou de maior complexidade.

Quanto custa o serviço de um despachante imobiliário?

O custo do serviço varia conforme a complexidade do trabalho e a região onde o imóvel está localizado. Em geral, os honorários do profissional ficam entre R$ 1.000 e R$ 5.000.

Em transações simples, o valor pode ser menor, enquanto regularizações complexas, como imóveis em inventário ou com dívidas acumuladas, tendem a ser mais onerosas.

Em alguns casos, o pagamento é calculado com base em um percentual do valor do imóvel, normalmente entre 1% e 3%. Por isso, é importante negociar os custos e solicitar um orçamento detalhado antes de contratar o serviço.

Como funciona o pagamento de um despachante imobiliário?

O pagamento geralmente é feito em duas etapas: uma parte inicial para cobrir despesas com taxas e documentos, e o restante após a conclusão do trabalho. É essencial formalizar o acordo por contrato, especificando os serviços incluídos, valores e prazos.

Esse cuidado ajuda a evitar mal-entendidos e garante que as expectativas sejam alinhadas. Para serviços mais simples, alguns despachantes podem optar por pagamentos únicos ou valores fixos, enquanto trabalhos mais longos podem ser parcelados.

Quem pode atuar como despachante?

No Brasil, a profissão de despachante imobiliário não é regulamentada de forma específica, mas é comum que os profissionais tenham experiência em Direito, Administração ou áreas ligadas ao mercado imobiliário.

Alguns estados exigem registro em associações ou sindicatos, como acontece com despachantes em geral, enquanto outros permitem que a profissão seja exercida livremente.

Ao contratar um despachante, é importante verificar sua experiência e referências. Optar por um profissional qualificado garante mais segurança e eficiência no processo.

Por que você deve saber disso?

Entender o que faz um despachante imobiliário ajuda a tomar decisões mais informadas em transações de compra, venda ou regularização de imóveis.

Contratar esse profissional pode economizar tempo, evitar problemas legais e garantir que o processo seja concluído sem imprevistos. Conhecer os custos e a forma de trabalho do despachante também facilita o planejamento financeiro e a escolha do melhor serviço.