Marketplace QuintoAndar: imobiliárias dobram volume de negócios ao iniciar parceria com plataforma

O mercado imobiliário brasileiro vive um momento de transformação acelerada, impulsionado especialmente por mudanças no comportamento dos consumidores e pela entrada definitiva da tecnologia na jornada de compra e venda de imóveis. Enquanto os clientes buscam por serviços que ofereçam transparência, agilidade e conveniência, imobiliárias e corretores enfrentam o desafio de atender a essa demanda sem perder características importantes para a intermediação de negócios, incluindo proximidade e confiança.

Neste cenário, o QuintoAndar, maior plataforma de moradia da América Latina, propôs a criação de um marketplace, em conjunto com imobiliárias parceiras, que usa tecnologia inédita, dados e inovação para ampliar o alcance e liquidez dos imóveis e atender cada vez melhor os clientes. Por meio da plataforma, imobiliárias conseguem anunciar imóveis para milhares de clientes qualificados, ter acesso ao estoque completo de imóveis já disponíveis na plataforma e atender clientes com visitas já agendadas.

Quem está na plataforma afirma que a visibilidade do portfólio aumenta consideravelmente. “A parceria ampliou o alcance dos nossos imóveis e aumentou de forma significativa a conversão de vendas, fortalecendo a atuação da nossa imobiliária no mercado”, conta Mariana Andrade, CEO da Revenda Imóveis.

Em quatro meses de parceria com o QuintoAndar, a imobiliária com sede em São Paulo cresceu cerca de 30% ao mês, quase triplicando o volume de vendas. “Hoje, já fechamos mais de 50 contratos por mês em conjunto com o marketplace QuintoAndar, com uma ampla margem de crescimento significativo nos próximos meses”, avalia a executiva.

Mariana também destaca que, para os seus corretores, o acesso a mais clientes qualificados reduziu o tempo de negociação, facilitando o processo de intermediação e ampliando as chances de um resultado positivo. “Já trabalhamos com outros marketplaces, mas o QuintoAndar nos ajudou a aumentar os resultados em mais de 120% em uma velocidade muito rápida. Isso graças a um portfólio mais saudável e processos organizados”, explica Mariana.

Ecossistema que atrai

A estratégia de integração entre tecnologia e relacionamento humano do QuintoAndar tem chamado a atenção até mesmo de imobiliárias tradicionais, como é o caso da Privilégio Imóveis. Atuando há 11 anos na zona sul do Rio de Janeiro, a empresa é referência no nicho de médio e alto padrão, e sempre atuou sem parcerias .

A ideia de potencializar o alcance digital da imobiliária por meio do QuintoAndar foi o que fez a Privilégio se tornar membro do marketplace. A colaboração entre as duas empresas resultou em um portfólio de mais de 40 mil imóveis e mais de mil corretores associados.

Segundo João Paulo Mallet, CEO da Privilégio Imóveis, a parceria trouxe ainda mais visibilidade para a empresa, que atualmente possui 12 lojas na capital fluminense.

“Potencializamos a nossa presença no segmento de compra e venda, e ampliamos as oportunidades de negócios em um mercado altamente competitivo. O QuintoAndar oferece ferramentas digitais que simplificam a jornada de compra e, do nosso lado, mantemos a qualidade do atendimento e a confiança transmitida por nossos profissionais em cada etapa do processo”, avalia.

Esse ecossistema projetado para multiplicar o alcance dos parceiros e atender às necessidades dos clientes fez o QuintoAndar atingir um marco importante recentemente: em julho, as imobiliárias parceiras do marketplace QuintoAndar dobraram o número de vendas, em comparação ao mesmo período de 2024.

“O histórico de inovação e sucesso da nossa operação, alinhado com a fortaleza da marca e posicionamento único do QuintoAndar como plataforma no mercado imobiliário brasileiro, permite criar e escalar um marketplace muito potente, multiplicando ganhos e melhorando a experiência de comprar e vender imóveis, conta Gabriela D´Azevedo, diretora do marketplace QuintoAndar.

Escuta e credibilidade

Para além do aumento da base de clientes e imóveis, a forma como os negócios são fechados também evoluiu dentro das imobiliárias. Para Luiz Alberto Chiaroni, diretor comercial da C2+ Negócios Imobiliários, o constante fluxo de vendas amplia a visão de mercado e gera uma necessidade de estar sempre em evolução, estimulando a profissionalização dos corretores e a capacidade de se adaptar às novidades do mercado.

“O QuintoAndar oferece ferramentas que facilitam bastante a jornada de compra, como a calculadora QPreço. Essas ferramentas otimizam processos e permitem que os corretores foquem em outros pontos, como traçar o perfil dos clientes e indicar um imóvel com muito mais agilidade, resultando em um maior número de oportunidades e muito mais negócios fechados”, explica o executivo.

Carolina Maistro Buesso, diretora jurídica da C2+ Negócios Imobiliários, ressalta o impacto da tecnologia no dia a dia da operação . As ferramentas de qualificação e precificação trouxeram maior assertividade às estratégias comerciais. “Conseguimos transmitir segurança e transparência aos clientes em cada etapa da negociação. Isso fortalece nossa imagem e nos coloca em um novo patamar de competitividade”.

De acordo com o QuintoAndar, a maioria dessas ferramentas nasce justamente de um processo de escuta ativa sobre o que as imobiliárias precisam. Os frutos desse modelo colaborativo podem ser vistos em soluções já em funcionamento, como o App do Corretor e a Central da Imobiliária. Ambos foram desenvolvidos com base no feedback de parceiros e têm como missão facilitar a gestão de portfólio, otimizar anúncios e ampliar as oportunidades de fechamento.

O tamanho e o potencial de escala do QuintoAndar são fundamentais para dar segurança aos parceiros. Atualmente, a plataforma registra mais de 2,4 mil contratos de venda fechados por mês e mais de 2 milhões de pessoas atendidas. Todas as imobiliárias são unânimes ao afirmarem que a credibilidade construída ao longo desses mais de dez anos do QuintoAndar é um fator decisivo para se tornarem membros.

“Ter um parceiro sólido, reconhecido e inovador nos dá tranquilidade para crescer juntos e transmite ainda mais confiança aos nossos clientes”, diz a CEO da Revenda. Para Mallet, da Privilégio, a visão é semelhante: “É fundamental estar ao lado de empresas sólidas e inovadoras que compartilham do mesmo objetivo: transformar a experiência de compra e venda de imóveis com transparência e eficiência.”

Expansão do marketplace QuintoAndar

Para o QuintoAndar, tão importante quanto ampliar o alcance do marketplace é garantir que ele seja formado por parceiros alinhados à mesma visão de futuro para o setor. Por isso, a plataforma busca imobiliárias comprometidas com padrões elevados de qualidade, ética e conduta, formalizados no Código de Conduta e Ética do Marketplace.

“Mais do que gerar resultados, queremos construir um ambiente de confiança e colaboração, no qual todos evoluam juntos de forma sustentável. A adesão a esses valores é essencial para que isso aconteça”, explica Gabriela.