Luxo turbina preço dos lançamentos imobiliários em capital do Sul, que supera Rio e SP

O preço do metro quadrado dos lançamentos de imóveis avançou 1,78% no segundo trimestre, para R$ 10,8 mil. A conclusão é do Índice de Lançamentos Imobiliários (ILI), nova ferramenta de monitoramento do DataZAP, do Grupo OLX. O índice monitora os preços dos novos empreendimentos em 11 regiões do Brasil, com cenário trimestral e dos últimos 12 meses (veja detalhes da metodologia abaixo).

O levantamento mostrou que a cidade onde o preço do metro quadrado é mais caro é Florianópolis (SC): R$ 18,37 mil – 70% acima da média nacional. O índice da capital catarinense subiu 10,54% no período. Segundo o DataZAP, foi o segmento de luxo que puxou os preços na cidade, na esteira do desenvolvimento turístico, expansão do polo tecnológico e investimentos em infraestrutura, como a ampliação do aeroporto e a duplicação de rodovias.

Vale lembrar que o segmento de luxo tem sido o grande atrativo do litoral catarinense, em especial na cidade de Balneário Camboriú, que ficou de fora desta primeira edição do ILI mas é considerada a cidade mais cara do País na média geral de preços. Na ponta oposta, a região metropolitana de São Paulo (SP) registrou o menor preço de metro quadrado entre as localidades analisadas. Por lá, o preço médio foi de R$ 8,14 mil.

Veja os preços do m² para lançamentos no 2º trimestre

Preços em alta

A valorização de quase 2% nos preços dos lançamentos imobiliários ficou acima do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) para o período, que foi de 1,57%. Na comparação trimestral, a maior alta foi de 12,57%, na cidade do Rio de Janeiro.

Nos últimos 12 meses, os preços dos lançamentos imobiliários apresentaram uma valorização de 4,83%, superando novamente o INCC que registrou 3,93% de aumento. Florianópolis registrou a maior alta do ILI no período: ganho de 42,48%.

Em contrapartida, em São Paulo e Recife (PE) houve uma leve desvalorização dos preços médios, com quedas de 1% e 1,6%, respectivamente. A queda foi mais forte em Belo Horizonte (BG) e Fortaleza (CE), com baixas de 6,59% e 10,8%, respectivamente. Por lá, o DataZAP identificou um crescimento do segmento econômico, que tem custos menores.

Veja a variação do Índice de Lançamentos Imobiliários (ILI) no 2º trimestre

Qual a metodologia do Índice de Lançamentos Imobiliários (ILI)?

O Índice de Lançamentos Imobiliários (ILI) contempla 11 regiões estratégicas: Região Metropolitana de São Paulo (RMSP, excluindo a capital paulista), São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Fortaleza (CE).

O ILI monitora empreendimentos desde sua concepção até a entrega das chaves, com análises contínuas dos preços praticados no segmento imobiliário. Segundo o DataZAP, os lançamentos são avaliados a partir de uma série histórica que engloba momentos-chave que impactaram diretamente o mercado, como a crise do sub-prime de 2008, a crise político-econômica brasileira em 2014 e a pandemia de Covid-19.

O preço analisado é a média ponderada do resultado da divisão do VGL (Valor Geral Lançado) pela área construída dos projetos monitorados e traz cenários trimestrais e dos últimos 12 meses a cada novo índice.