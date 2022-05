União oferece 290 imóveis em leilão com até 66% de desconto

A União, por meio da Empresa Gestora de Ativos do Governo (EMGEA), vende 290 imóveis com desconto de até 66%.

São casas, apartamentos e lotes – ocupados ou não – com valores de R$ 17,7 mil até R$ 1 milhão.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Destaque no sul e sudeste

A União tem imóveis espalhados pelo território nacional, porém os estados que mais concentram a oferta são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Um dos imóveis de destaque é um apartamento em Guarujá. Com área de 151,27 metros quadrados, a unidade pode ser adquirida por R$ 597 mil, valor 23% abaixo da avaliação.

Outro destaque é um apartamento no Rio de Janeiro com 63 metros quadrados de área, que custa R$ 103 mil, 50% abaixo do seu valor de mercado.

Como participar

Os imóveis estão disponíveis no site da Resale e a compra pode ser feita online. Basta acessar o site e pesquisar as especificações do imóvel desejado.