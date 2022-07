Leilão oferece 48 imóveis com lance mínimo de R$ 50 mil

A Solid Leilões, em parceria com o Santander, leiloa 48 imóveis com descontos de até 62%. Os eventos acontecerão nos dias 12 e 18 de julho, ambos com início às 15h.

Os interessados poderão dar lances online que variam entre R$ 50 mil e R$ 6,2 milhões. Todos os imóveis, localizados em nove estados, têm débitos de condomínio e IPTU quitados.

Compradores podem arrematar casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos. Os estados com mais lotes disponíveis são Rio de Janeiro (dez), São Paulo (nove), Minas Gerais e Pernambuco (cada um com cinco imóveis a ser leiloados).

Para unidades residenciais, há a possibilidade de financiamento de até 80% do valor em até 420 meses. Já para salas comerciais o financiamento é de até 360 meses. Lotes e terrenos devem ser adquiridos exclusivamente à vista.

Destaque no Sudeste

O Sudeste concentra a maior parte dos lotes, com 28 unidades. Em Minas Gerais, mais especificamente em Betim, há um apartamento de 25 metros quadrados disponível a partir de R$ 96 mil, 50% abaixo do valor de avaliação.

Outro destaque é uma casa de 360 metros quadrados em Emeraldas que está à venda a partir de R$ 329,1 mil, com 45% de deságio.

O Rio de Janeiro oferece uma casa de 449 metros quadrados a partir de R$ 518,1 mil, com 41% de deságio. Em Americana, São Paulo, há uma casa com 260 metros quadrados aceitando lance mínimo de R$ 245,8 mil com 38% de deságio.

Como participar do leilão

Para participar, os interessados devem acessar o edital online e ler as informações dos eventos que estão disponíveis no portal do Santander e do leilão.