Leilão de imóveis entre Itaú e Zuk tem descontos Black Friday

A Zuk, plataforma de leilões, em parceria com o Itaú, promove um leilão de imóveis com ofertas exclusivas Black Friday. Ao todo, serão leiloados 61 imóveis até o dia 24 de novembro, às 15h, com descontos de até 15% para pagamentos à vista.

Além disso, os clientes que fecharem a compra ganham um voucher da CRM&Bônus no valor de R$ 500 para ser utilizado em lojas e restaurantes cadastrados.

Há lotes em São Paulo, no Ceará, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Goiás, no Paraná e no Mato Grosso. Entre as ofertas, a mais baixa é um apartamento de 57 m² de área útil no bairro de Ipanema, em Pedro Leopoldo (MG), por R$ 60 mil. Já a mais alta, é uma casa no Jardim América, em São Paulo (SP), com 350 m² por R$ 3 milhões.

Como participar do leilão da Zuk e do Itaú?

As negociações acontecem de forma totalmente online. Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento dependendo do lote.