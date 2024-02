Jardim Paulista, São Paulo: Como é morar em um dos bairros mais nobres da capital paulista

O Jardim Paulista, área nobre da cidade de São Paulo, está rodeado de outros bairros nobres e tem como uma de suas principais vias a Avenida Paulista.

Abrigando as principais sedes de empresa globais, diversas instituições financeiras e muita cultura, a região ganhou força com o passar dos anos e hoje é uma das melhores localizações da cidade para quem busca segurança e mobilidade.

Onde fica o Jardim Paulista?

O bairro Jardim Paulista de São Paulo fica localizado em uma das regiões mais nobres da cidade, conhecida como Jardins.

A região é tão conhecida, que a Avenida Paulista faz parte do bairro, que apresenta uma localização excelente além de diversas opções de lazer, grande valorização imobiliária e qualidade de vida.

Os bairros mais próximos são o Bela Vista, Paraíso e o Jardim América, todos considerados muito nobres e renomados dentro do município.

A região conta com diversas lojas de departamentos, instituições financeiras e abriga as sedes no país das maiores empresas do mundo, como Google e Facebook (Grupo Meta).

Quanto custa morar no Jardim Paulista?

Para entender sobre o custo de vida no bairro, uma das principais métricas é a utilização dos dados relativos aos aluguel e ao preço médio dos imóveis.

Em relação aos aluguéis, a média é de R$ 6 mil, podendo ficar em uma faixa de R$ 1.100,00 a R$ 15 mil reais em alguns casos.

Já no que diz respeito ao valor dos imóveis, a média é de R$ 2 milhões, porém existem muitas opções que chegam a custar R$ 20 milhões.

Por essa razão, essa é uma região da cidade de São Paulo com um custo de vida bem elevado, o que fica muito claro em virtude da sua localização, isto é, próximo aos bairros mais nobres da cidade.

Como é o transporte no Jardim Paulista?

No Jardim Paulista de São Paulo a locomoção e a mobilidade são ótimas, uma vez que o bairro possui uma extensa rede de estações de metrô, além de possuir todos os serviços necessários aos moradores, que encontram muitas vezes tudo próximo a sua casa.

Por sua localização, além das estações de metrô por toda a parte, a região conta com as principais avenidas da cidade, além de diversos pontos de ônibus, muitas ciclovias e o aluguel de bicicletas.

No que diz respeito ao metrô, as principais estações são a Oscar Freire, Consolação e Brigadeiro.

Toda essa rede de transporte facilita a vida dos moradores, mesmo com toda a gama de obras que vem ocorrendo na região.

Como é a segurança no Jardim Paulista?

Como é de se esperar de uma região nobre, segundo os próprios moradores a região é muito segura, já que é uma região verticalizada e com característica de condomínio fechado.

Com ruas bem iluminadas e baixos índices de crimes graves, a região se destaca entre as mais seguras, juntamente com Perdizes, Itaim Bibi e Moema.

E como segurança e educação andam lado a lado, não podemos esquecer de citar como é essa área na região.

O Jardim Paulista apresenta diversas escolas de ensino fundamental e médio, mas a que se destaca em todo a região é o Colégio Assunção, criado no ano de 1935 e pautado em uma educação religiosa ao estilo francês.

Além dela, em contraste, o bairro conta com a Escola Concept, que abriu o leque para as novas formas de ensino, pautando, principalmente, no ensino bilíngue.

Como é a saúde no Jardim Paulista?

A região do Jardim Paulista, além de toda a segurança, mobilidade e opções de lazer, apresenta uma extensa rede de saúde.

Nela estão localizados a Unidade Albert Einstein Ibirapuera, o laboratório da empresa listada em bolsa de valores Fleury, a Clínica Endovascular e, até mesmo, um Hospital Veterinário, o Pet Care.

O que fazer no Jardim Paulista?

Como foi possível perceber até aqui, o Jardim Paulista São Paulo é um bairro nobre e muito bem localizado.

Por essa razão, existe um grande leque de possibilidades de lazer para os moradores e para os visitantes, que vão desde parques, museus e restaurantes.

O que mais se destaca na região são as opções de lazer ligados à cultura, uma vez que é no bairro que estão a Oca, o Pavilhão das Culturas Brasileiras, o Museu de Arte Moderna e o Museu Afro.

Em relação aos parques, o mais icônico e conhecido do bairro e, consequentemente, da cidade de São Paulo é o Parque do Ibirapuera, onde é possível praticar diversas atividades físicas ou apenas relaxar em meio a natureza.

Já no que diz respeito aos restaurantes no jardim paulista, o destaque fica para o famoso e elegante Mondo Gastronômico, que tem como chefe o italiano Salvatore Loi.

Soma-se a ele, o Prainha Paulista, para aqueles que gostam de bebidas tradicionais como caipirinha e o Asterix, conhecido por suas cervejas nacionais e internacionais.

Qual a história do bairro do Jardim Paulista?

Datado do século XVI, o Jardim Paulista São Paulo era apenas uma forma de ligação para o famoso Parque do Ibirapuera, longe de ser o bairro nobre que se tornou hoje.

Seu solo foi muito utilizado por fazendeiros, que viram a região como propícia a alguns cultivos, como o da uva para que fosse realizada a produção de vinhos, espumantes e sucos.

Com o passar dos séculos as terras foram repassadas diversas vezes, até que ao iniciar o século de 1920 duas famílias decidiram fazer um loteamento e colocar o nome de Jardim Paulista.

A partir da criação do loteamento, o bairro passou a ser povoado pelos comerciantes de grande porte da região e também pelos industriais iniciantes.

Passando mais alguns anos, o bairro cresceu e começou a tomar forma de bairro nobre, impulsionado pela instalação de lojas de grife na famosa rua Augusta, que até hoje é a grande representação do jardim paulista São Paulo.

Aliando localização, boa segurança, lojas de grife e grandes centros comerciais, a região foi até mesmo responsável por abrigar as maiores empresas de publicidade do país.