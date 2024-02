Leilão de imóveis Itaú aceita lances a partir de R$ 29,3 mil; veja como participar

O Itaú Unibanco vai colocar 61 imóveis residenciais em leilão na próxima quinta-feira, 29, às 11h. O leilão realizado em parceria com a Frazão Leilões tem imóveis disponíveis nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil.

Entre as opções de imóveis estão asas, apartamentos e terrenos, incluindo opções no litoral. Um exemplo é uma casa na cidade de Irecê, na Bahia, que tem lance inicial de R$ 29,3 mil. O terreno tem 57,6 metros quadrados, com área construída de 40,27 m².

Dois terrenos estão inclusos em um dos lotes deste leilão, com lance inicial de R$ 72,7 mil. Localizados na cidade de Arandu, no estado de São Paulo, os terrenos, que não são contíguos, têm 270 m² e 258,6 m², respectivamente.

Como participar do leilão do Itaú?

Os imóveis serão leiloados pelo site da Frazão Leilões. O interessado pode dar lances até a data final (29 de fevereiro).

As condições de pagamento variam de acordo com cada imóvel, sendo à vista com 10% de desconto ou a prazo com financiamento em até 78 meses.

O edital completo e as informações detalhadas dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões.

