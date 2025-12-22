Inadimplência do aluguel residencial recua no final do ano, diz pesquisa

Aluguel em dia: apesar dos juros altos, emprego e renda ajudam (sakchai vongsasiripat/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06h54.
A inadimplência no aluguel residencial no Brasil apresentou uma leve queda em dezembro de 2025, encerrando o ano em patamar inferior ao registrado em meses anteriores, conforme o Índice de Inadimplência de Aluguéis (IIA), lançado pela Loft e divulgado com exclusividade pela EXAME.
O levantamento, que considera 500 mil contratos sob gestão da empresa em todo o país, indicou que 5,8% das locações apresentaram atraso superior a 15 dias, abaixo dos 6,2% observados em outubro e novembro.
O estudo também revelou uma redução significativa em comparação ao pico de 6,8% registrado em setembro de 2025.
Apesar de os juros elevados da economia pressionarem o orçamento das famílias, o mercado de trabalho manteve-se resiliente, com renda real relativamente estável.
Sandro Westphal, vice-presidente de alianças e parcerias estratégicas da Loft, destaca que esses fatores ajudaram a explicar a queda da inadimplência no fechamento do ano. “O mercado de trabalho foi um fator importante para essa redução, já que as famílias conseguiram manter um equilíbrio nas finanças”, afirma.Condomínio nas alturas: 7 entre 10 brasileiros preferem casa a apartamento
O estudo também trouxe informações detalhadas sobre as regiões do Brasil, observando um recuo disseminado nas taxas de inadimplência. No Sudeste, o índice caiu de 6,1% para 5,8%, enquanto no Sul a redução foi de 6,1% para 5,6%. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste também registraram uma diminuição, passando de 7,0% para 6,6%.
Entre os estados analisados, Minas Gerais liderou com o maior percentual de inadimplência (6,3%), embora tenha apresentado queda em relação aos meses anteriores.
Por outro lado, o Rio de Janeiro seguiu com a menor taxa do país, com 4,5%, refletindo a estabilidade do mercado local.
São Paulo, que representa um grande número de contratos no país, fechou dezembro com 5,8%, alinhado à média nacional.
A pesquisa revelou também que o fator mais citado para os atrasos nos pagamentos foi a perda ou diminuição da renda, que afetou 42% dos inadimplentes, seguido por gastos imprevistos (27%) e despesas fixas elevadas (23%).
Apesar da melhora observada, especialistas indicam que a inadimplência é um indicador sensível ao ciclo econômico.
Westphal acredita que, com a continuidade de uma economia desafiadora, mas com certa estabilidade no mercado de trabalho, a inadimplência poderá continuar a recuar, ainda que de forma mais lenta.
"O fechamento do ano trouxe algum alívio financeiro para muitas famílias, o que ajuda a explicar a melhora observada em dezembro", diz.
O IIA é calculado a partir de dados de 500 mil contratos de Fiança Aluguel sob gestão da Loft, líder do mercado.
A metodologia considera uma janela de três meses para que a imobiliária informe sobre os atrasos, permitindo uma visão precisa da inadimplência no país.
O estudo abrange diversas regiões e tipos de imóveis, desde estúdios compactos até casas de alto padrão, proporcionando uma análise representativa do mercado de locação residencial brasileiro.