Imóveis levam de 30 a 82 dias para serem alugados em São Paulo

Na cidade de São Paulo, enquanto casas e sobrados têm levado entre 30 a 61 dias para serem alugados, o ritmo de escoamento de apartamentos vêm sendo mais lento: de 33 a 82 dias. O dado faz parte da Pesquisa Mensal de Valores de Locação Residencial de São Paulo, do Secovi-SP (Sindicato da Habitação), que monitora o comportamento do mercado de aluguéis na capital paulista.

De acordo com o levantamento, em setembro os alugueis ficaram 1,30% mais caros em relação ao mês de agosto. Quando comparado ao acumulado no ano, o reajuste foi de 0,75% de janeiro a setembro, e de 0,14% nos últimos doze meses – número abaixo do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), que registrou variação de 17,94% segundo a Fundação Getúlio Vargas.

Bairros mais caros

Os imóveis de dois quartos tiveram seus valores aumentados em média 1,60%, seguido dos imóveis de um dormitório com variação de 1,30% e os imóveis de três quartos cresceram 0,20% em média. As regiões Oeste e Sul da capital são as mais caras para alugar um imóvel. Em bairros como Perdizes e Pinheiros, por exemplo, um imóvel de um dormitório em bom estado é locado por cerca de 37 reais o metro quadrado. Já em bairros como Jardins, Moema e Vila Mariana, o valor chega a 42 reais o metro quadrado.

Principal garantia

O fiador segue sendo o tipo garantia mais frequente entre os inquilinos, respondendo por 47,5% dos contratos de locação realizados em setembro. O depósito de três meses de aluguel foi a segunda modalidade mais usada – cerca de 36,5% escolheram essa forma de garantia. Já o seguro-fiança foi o tipo de garantia pedido por 16% dos proprietários.