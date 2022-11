FipeZap: preço dos imóveis sobem acima da inflação em outubro

O preço dos imóveis residenciais à venda no país encerrou outubro com alta de 0,59%, segundo dados do Índice FipeZap. O resultado fica bem acima da prévia da inflação ao consumidor dada pelo IPCA-15/IBGE, que registra valorização de 0,16%. O índice monitora o preço médio de imóveis anunciados para venda em 16 capitais.

Os preços subiram em 14 capitais: Vitória (3,05%); Manaus (2,02%); Goiânia (1,59%); Recife (1,32%); Maceió (1,30%); Florianópolis (1,15%); Campo Grande (0,83%); São

Paulo (0,73%); Curitiba (0,70%); Belo Horizonte (0,64%); Porto Alegre (0,57%); Fortaleza (0,56%) João Pessoa (0,35%); e Rio de Janeiro (0,09%).

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Nos últimos 12 meses o preço de imóveis nas capitais subiu em média 6,41%, inferior ao comportamento esperado do IPCA para o período (5,54%).

Preço médio de imóveis

Em outubro, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de R$ 8.262 por metro quadrado. Entre as capitais, os maiores valores médios foram apurados em São Paulo (R$ 10.129/m²), Vitória (R$ 10.092/m²) e Rio de Janeiro (R$ 9.852/m²).

Já entre as cidades com menor preço médio de venda, estão Campo Grande (R$ 4.991/m²), João Pessoa (R$ 5.362/m²) e Salvador (R$ 5.679/m²).