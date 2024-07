Burj Khalifa: 10 curiosidades sobre o maior prédio do mundo

O Burj Khalifa não é apenas uma proeza da arquitetura e engenharia, mas também um símbolo do desenvolvimento moderno de Dubai. Com sua altura impressionante e design inovador, continua a atrair turistas de todo o mundo e representa o espírito visionário dos Emirados Árabes Unidos.

História do Burj Khalifa

O objetivo do Burj Khalifa era ser um símbolo global de Dubai, destacando o emirado como uma potência econômica e turística. A construção envolveu mais de 12 mil trabalhadores e utilizou tecnologias de ponta e materiais de alta qualidade.

Desde sua inauguração, o Burj Khalifa se tornou um ponto turístico mundialmente famoso, atraindo 17 milhões de visitantes todos os anos. Além de residências de luxo e escritórios, o prédio abriga o Hotel Armani e oferece vistas deslumbrantes do observatório At the Top.

10 curiosidades do Burj Khalifa