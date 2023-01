Especulação imobiliária aumenta na cidade de São Paulo, diz Loft

A especulação imobiliária aumentou na cidade de São Paulo. É o que aponta o novo Índice Especulômetro EXAME-Loft, que reúne a EXAME com a Loft, uma das principais startups dedicadas ao mercado de imóveis no país.

A especulação imobiliária é medida por meio da diferença média de preço entre o valor pedido pelo proprietário e o efetivamente acertado em contrato, ou seja, existe uma oportunidade de negociação para quem deseja comprar um imóvel. A Loft analisa os valores anunciados e os dados do ITBI (imposto sobre transações imobiliárias) divulgados pela Prefeitura de São Paulo.

Segundo o levantamento, dos 57 bairros analisados, 49 apresentaram especulação acima de 10% (diferença entre o preço anunciado e o valor de fechamento do contrato nas transações). Rodger Campos, economista da Loft, explica que parte desse efeito é reflexo do mix de imóveis que foram transacionados no período: imóveis menores e novos.

“Em épocas de mudanças governo e possíveis mudanças que podem afetar componentes relevantes do mercado imobiliário, como juro, renda, incentivos setoriais, entre outros, é importante avaliar a trajetória e a tendência do mercado. Dessa forma, vendedor e comprador podem reduzir a probabilidade de deixar dinheiro na mesa e poderão acelerar a jornada de negociações, pelo menos do ponto de vista de acordo de preços.”

O bairro da Bela Vista, localizado na zona central de São Paulo, tem registrado aumento da especulação imobiliária, com o maior indicador de especulação entre os bairros avaliados. A diferença entre o preço anunciado e o valor de fechamento do contrato nas transações é de 35,30%. Na região, o preço do metro quadrado é de R$ 8.407.

Outro destaque foi o bairro Jardim São Paulo, localizado na zona norte de SP, e com preço do metro quadrado de R$ 5.000 por metro quadrado. Na região, a diferença entre o preço anunciado e o valor de fechamento do contrato nas transações é de 31,13%. Segundo a Loft, a tipologia média transacionada no período analisado foi de imóveis de 150 m² e idade de 30 anos.

Bairros em São Paulo Diferença entre o valor anunciado e o valor do contrato Acumulado em 3 meses Tendência Bela Vista 35.30% 15.15% Alta Jardim São Paulo 31.13% 14.94% Alta Campo Grande 31.11% -20.05% Baixa Vila Clementino 28.08% -2.06% Estabilidade República 26.26% 8.64% Estabilidade Jardim Paulistano 25.77% -1.96% Estabilidade Vila Andrade 24.80% 2.48% Estabilidade Jardim Paulista 24.77% 1.36% Estabilidade Barra Funda 23.53% 0.75% Estabilidade Paraíso 23.40% 7.18% Estabilidade Moema Pássaros 22.89% 4.71% Estabilidade Chácara Klabin 22.61% 1.32% Estabilidade Bom Retiro 22.35% 4.90% Estabilidade Vila Olímpia 22.11% 5.08% Estabilidade Higienópolis 21.78% 2.09% Estabilidade Lapa 21.74% 7.03% Estabilidade Moema Índios 21.72% -0.39% Estabilidade Morumbi 20.97% -1.19% Estabilidade Liberdade 20.94% 1.15% Estabilidade Vila Madalena 20.31% -2.73% Estabilidade Alto de Pinheiros 19.97% 1.89% Estabilidade Jaçanã 19.93% -19.35% Baixa Tremembé 19.70% -1.30% Estabilidade Campos Elísios 19.55% 0.35% Estabilidade Vila Mariana 19.39% -4.49% Estabilidade Jardim América 18.79% -6.28% Estabilidade Itaim Bibi 18.33% -1.33% Estabilidade Santa Cecília 17.74% 0.91% Estabilidade Brooklin 17.73% 0.45% Estabilidade Pinheiros 17.37% -2.93% Estabilidade Sacomã 17.00% 3.59% Estabilidade Perdizes 16.90% 0.69% Estabilidade Campo Belo 16.49% 1.69% Estabilidade Jardim Marajoara 15.03% 2.16% Estabilidade Sapopemba 14.93% 4.17% Estabilidade Jabaquara 14.07% 0.12% Estabilidade Vila Prudente 14.00% 0.83% Estabilidade Alto da Lapa 13.99% -1.85% Estabilidade Vila Nova Conceição 13.88% 0.17% Estabilidade Vila Romana 13.48% -1.55% Estabilidade Água Rasa 12.96% 3.06% Estabilidade Saúde 12.91% 0.12% Estabilidade Mooca 12.56% -3.50% Estabilidade Tucuruvi 11.99% -2.58% Estabilidade São Lucas 11.44% -1.23% Estabilidade Sumaré 11.22% 0.09% Estabilidade Santo Amaro 10.33% -6.30% Estabilidade Bosque da Saúde 9.80% 3.18% Estabilidade Vila Medeiros 9.50% -1.34% Estabilidade Ipiranga 9.31% -2.56% Estabilidade Aclimação 9.25% -1.14% Estabilidade Freguesia do Ó 9.19% 0.07% Estabilidade Vila Leopoldina 8.98% -5.19% Estabilidade Limão 7.92% -9.60% Estabilidade Cambuci 6.63% -3.66% Estabilidade Cangaíba 3.21% 1.78% Estabilidade Jardim Europa -3.63% -10.03% Baixa

Preço do metro quadrado

Veja abaixo do preço abaixo do metro quadrado por bairro: