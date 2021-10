Empreendimentos premiados valem a pena? Lançamentos servem de resposta

Anunciada no dia 5 de outubro, a edição de 2021 do “Prêmio Master Imobiliário”, tido como o Oscar do setor, consagrou diversos tipos de empreendimento, do condomínio Praia da Grama, no interior de São Paulo, ao Legend Nova Campinas, localizado nesta cidade. A premiação, desta vez comandada por Ana Paula Padrão e Zeca Camargo, joga luz sobre diferenciais e inovações do segmento.

Mas vale a pena bater o martelo na compra de empreendimentos premiados? Distinções, afinal, fatalmente influem no preço do metro quadrado. Uma análise detalhada dos lançamentos laureados, no entanto, conduz a uma resposta.

Pegue, como exemplo, o Residencial Gabell Jardins, localizado no ponto mais alto da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo. Vencedor da categoria Empreendimento Residencial do “Prêmio Master Imobiliário” deste ano, o edifício de 31 andares contrasta com os demais imóveis da rua, conhecida por abrigar algumas das mais incensadas lojas de design da capital.

Diz João Mendes, diretor de incorporação da Tegra Incorporadora, responsável pelo empreendimento: "A empresa já havia sido destacada como uma das precursoras dos novos edifícios na Rua dos Pinheiros, com o PIN, ganhador do ‘Prêmio Master Imobiliário 2020’. Agora, tem um projeto em que a infraestrutura do condomínio se alia a uma localização estratégica".

Residencial Gabell Jardins: localizado no ponto mais alto da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, edifício de 31 andares contrasta com os demais imóveis da rua

Projetado pelo escritório LE Arquitetos, o prédio se destaca pelas varandas, encontradas em todas as faces da fachada — a intenção dos arquitetos é integrar ao máximo o interior ao exterior. Outro diferencial que não passa despercebido da rua são as quatro unidades duplex, que conferem um charme extra à fachada.

Total de apartamentos com dois quartos: 120. Com vista privilegiada da cidade, a piscina e a academia, com pé-direito duplo, situam-se na cobertura. No primeiro andar, com direito a praças e espelhos d'água, ficam o espaço para festas, o lounge, o salão de jogos, o bar e a área gourmet (o paisagismo leva a assinatura de Alex Hanazaki e a decoração saiu das pranchetas de Chris Silveira).

Há ainda um playground e uma estação de bicicletas de fácil acesso — o empreendimento está a 250 metros da estação Oscar Freire da linha 4-Amarela do Metrô. Com entrada independente para a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, uma loja atende moradores e transeuntes.

Para encurtar, mesmo que a premiação que coroou a novidade influa nos preços do metro quadrado no futuro, os diferenciais servem de compensação — e contribuem para a valorização no curto e longo prazo.

Outro empreendimento agraciado pela edição de 2021 do “Prêmio Master Imobiliário” — e que vale a pena mencionar — é o Helbor Patteo Bosque Maia. Localizado em Guarulhos, em um terreno de mais de 7.000 metros quadrados, sagrou-se vitorioso na categoria Mixed-use. Quem assina o projeto é o escritório Wilson Marchi Arquitetura de Solução, a responsável pela decoração é Sandra Pini e o paisagismo coube a Benedito Abbud.

Tratam-se de três torres, duas residenciais e uma comercial, esta já completamente vendida. A primeira tem 192 apartamentos, com 67 metros quadrados ou 93 metros quadrados, dois ou três quartos, uma ou duas vagas. A segunda dispõe de 200 unidades, com 28, 29 ou 39 metros quadrados. São estúdios ou apartamentos de um quarto.

Piscina, salão de jogos, lavanderia coletiva e academia são alguns dos diferenciais do complexo. O maior de todos é o shopping integrado a ele, com direito a 33 lojas — basta se dirigir às escadas rolantes para acessar o centro comercial. Não precisar pegar o carro para fazer compras é mais um prêmio para os moradores.