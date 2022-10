Cyrela e Lavvi vão lançar complexo de R$ 2 bilhões em SP com torre para aluguel

A Cyrela (CYRE3), Lavvi e Hines vão lançar o Eden, empreendimento com Valor Geral de Vendas (VGV) de cerca de R$ 2 bilhões localizado no Brooklin, na zona sul da cidade de São Paulo. A Cyrela e a Lavvi têm, cada uma, 45% do investimento, enquanto a Hines fica com 10%.

As duas torres residenciais da primeira fase, com apartamentos de 75 metros quadrados a 125 metros quadrados, e 95 metros quadrados e 135 metros quadrados; têm lançamento previsto para novembro e o primeiro trimestre de 2023.

Mais quatro torres residenciais serão lançadas em fases ao longo de 18 meses com 350 unidades cada, sendo que uma delas, composta de 400 studios, será vendida para um fundo que busca renda com aluguéis.

Ainda não há definição sobre o valor do metro quadrado, mas as unidades terão entre 60 metros quadrados e 150 metros quadrados.

O complexo abrigará ainda um shopping de aproximadamente 5 mil metros quadrados na primeira fase que será estendido em mais 2 mil metros quadrados na segunda fase.

O lançamento terá ainda uma torre de escritórios com 17 mil metros quadrados de área privativa e parque com mais de 8 mil metros quadrados, assinado pelo designer israelense Dror Benshetrit, cujo trabalho é dedicado a pensar as "cidades do futuro" e conectar as pessoas à natureza. O espaço abrigará um quiosque de café, campo de futsal, playground e espelho d´água com fontes.

A expectativa é que a obra seja terminada nos próximos cinco anos.

O terreno de 42 mil metros quadrados era ocupado por antigas fábricas, entre elas uma da Kibon. O empreendimento fica próximo aos shoppings Morumbi e Market Place, à estação de trem Morumbi e ao centro corporativo da Berrini.