Rússia lança terceiro ataque massivo de drones contra a Ucrânia em três dias

As defesas aéreas da Ucrânia abateram desde a noite passada 133 drones kamikazes Shahed e de outros tipos lançados pela Rússia, no terceiro ataque massivo de aeronaves não tripuladas contra o território ucraniano realizado por Moscou em três dias.

As defesas ucranianas também abateram seis mísseis de cruzeiro russos, segundo informou a Força Aérea de Kiev em um comunicado nesta terça-feira, 25

As interceptações ocorreram nas regiões ucranianas de Poltava, Cherkasy, Kirovograd, Zhytomyr e Dnipropetrovsk (no centro do país) e nas regiões de Sumy (no nordeste), Chernihiv e Kiev (no norte) e Mykolaiv (no sul).

Outros 79 drones sem cargas explosivas, que reproduzem drones kamikazes, caíram sem causar quaisquer consequências. A Rússia usa dezenas desses drones todas as noites para confundir as defesas inimigas.

Os drones abatidos causaram danos nas regiões de Kiev e Zhytomyr.

A Rússia já havia atacado Kiev e outras regiões da Ucrânia com mais de 100 drones kamikazes nas noites de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira.