Caixa libera financiamento de mais de um imóvel ao mesmo tempo: entenda

Clientes da Caixa Econômica Federal já podem contratar mais de um crédito imobiliário utilizando recursos provenientes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A medida, que estava suspensa desde novembro de 2024, foi restabelecida para atender à demanda do mercado e ampliar as opções para famílias e investidores, diz o banco.

Quem pode ter mais de um financiamento na Caixa

Com a mudança, quem já possui um financiamento habitacional ativo na Caixa, incluindo cônjuges, independentemente do regime de casamento, está novamente autorizado a solicitar um novo crédito imobiliário pelo SBPE. Operações que utilizam esses recursos têm as seguintes características:

Correção do saldo devedor pela Taxa Referencial (TR)

Taxas de juros anuais a partir de $10,99 ao ano

Prazo máximo de pagamento de até $420$ meses.

Em comunicado, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, informou que a liberação de novas contratações foi possível após a flexibilização do recolhimento compulsório da poupança, uma das alterações na política de crédito imobiliário anunciadas em outubro.

Segundo Vieira, a medida aumenta a liquidez do sistema financeiro, impulsionando as operações de crédito imobiliário. O presidente do banco destacou que a mudança ajuda a manter o volume de concessões, mesmo em um cenário de redução dos depósitos em poupança.

Lembre outras medidas anunciadas pela Caixa

Assim, a volta dos múltiplos financiamentos integra um conjunto de ações divulgadas pelo banco para estimular o setor imobiliário e facilitar o acesso à moradia. Entre as principais medidas recentes estão o aumento no limite para o valor dos imóveis financiáveis, que subiu de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões. Isso proporciona maior acesso a crédito com condições mais vantajosas para famílias de renda média e alta.

Além disso, o banco voltou a financiar até 80% do valor do imóvel na modalidade Sistema de Amortização Constante (SAC) e até 70% na Tabela Price, demandando um valor de entrada menor.