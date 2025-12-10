Mercado Imobiliário

Caixa libera financiamento de mais de um imóvel ao mesmo tempo: entenda

É mais uma série de medidas do banco para 'ampliar opções para famílias e investidores'

Caixa: financiamentos simultâneos já estão valendo (SOPA Images/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09h31.

Clientes da Caixa Econômica Federal já podem contratar mais de um crédito imobiliário utilizando recursos provenientes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A medida, que estava suspensa desde novembro de 2024, foi restabelecida para atender à demanda do mercado e ampliar as opções para famílias e investidores, diz o banco.

Quem pode ter mais de um financiamento na Caixa

Com a mudança, quem já possui um financiamento habitacional ativo na Caixa, incluindo cônjuges, independentemente do regime de casamento, está novamente autorizado a solicitar um novo crédito imobiliário pelo SBPE. Operações que utilizam esses recursos têm as seguintes características:

  • Correção do saldo devedor pela Taxa Referencial (TR)
  • Taxas de juros anuais a partir de $10,99 ao ano
  • Prazo máximo de pagamento de até $420$ meses.

Em comunicado, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, informou que a liberação de novas contratações foi possível após a flexibilização do recolhimento compulsório da poupança, uma das alterações na política de crédito imobiliário anunciadas em outubro.

Segundo Vieira, a medida aumenta a liquidez do sistema financeiro, impulsionando as operações de crédito imobiliário. O presidente do banco destacou que a mudança ajuda a manter o volume de concessões, mesmo em um cenário de redução dos depósitos em poupança.

Lembre outras medidas anunciadas pela Caixa

Assim, a volta dos múltiplos financiamentos integra um conjunto de ações divulgadas pelo banco para estimular o setor imobiliário e facilitar o acesso à moradia. Entre as principais medidas recentes estão o aumento no limite para o valor dos imóveis financiáveis, que subiu de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões. Isso proporciona maior acesso a crédito com condições mais vantajosas para famílias de renda média e alta.

Além disso, o banco voltou a financiar até 80% do valor do imóvel na modalidade Sistema de Amortização Constante (SAC) e até 70% na Tabela Price, demandando um valor de entrada menor.

