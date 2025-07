Caixa faz leilão de imóveis com descontos de até 45%; veja como participar

A Caixa realiza nos próximos dias um leilão com 1.670 imóveis para arremate por meio da Fidalgo Leilões. Os lances, com descontos de até 45% do valor de avaliação inicial, podem começar a partir de R$ 9.294,57, com a possibilidade de utilizar o FGTS e financiar algumas propriedades.

As datas dos leilões são:

14, 17 e 21 de julho

18 e 21 de agosto

Os imóveis estão localizados em todo o Brasil, com destaque para a região Sudeste, que concentra o maior número de propriedades (724), seguida pelo Nordeste (352), Centro-Oeste (333), Sul (230) e Norte (31)[/grifar]. As propriedades incluem casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, com preços acessíveis para diversos perfis de compradores.

O leilão de imóveis da Caixa oferece uma ampla gama de oportunidades em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Pará, Distrito Federal, Ceará, entre outros.

Há imóveis com lances iniciais como R$ 9.294,57 em Alagoas, e um apartamento de 136m² em Minas Gerais, com valor inicial de R$ 586.860,00. Em São Paulo, por exemplo, é possível arrematar um apartamento de 59,85 m² em Bauru por R$ 90.116,68.

Além de ser uma oportunidade para adquirir imóveis com desconto em relação aos valores de mercado, muitas dessas propriedades podem ser financiadas e podem contar com o uso do FGTS, dependendo da análise do edital. Para imóveis em condição de uso imediato ou não ocupados, o processo de compra costuma ser mais direto, enquanto imóveis ocupados podem envolver custos adicionais para a desocupação.

O leilão será realizado de forma online, permitindo que qualquer pessoa física ou jurídica de todo o Brasil participe. Para participar, os interessados devem fazer um cadastro prévio no site da Fidalgo Leilões e enviar a documentação exigida, conforme descrito no edital. É essencial verificar o edital de cada imóvel para saber sobre o financiamento e as condições específicas de cada lote. Também é importante realizar uma pesquisa detalhada sobre o imóvel, verificar sua situação jurídica e seu valor de mercado.

O leilão funciona da seguinte maneira: os lances começam às 10h00 no site da Fidalgo Leilões, e os interessados devem se cadastrar previamente para poder participar. A participação é simples, mas exige cuidado na escolha dos imóveis e análise detalhada das condições oferecidas.

Como participar?

Acesse o site da Fidalgo Leilões