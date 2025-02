De casarão na Mooca à casa em São Gonçalo, Zuk promove leilão de mais de 225 imóveis

A plataforma de leilões Zuk, em parceria com o Santander, promove no dia 11 de março um leilão com mais de 225 imóveis, entre residenciais, comerciais e terrenos. Os lotes estão espalhados por diversos estados e contam com condições facilitadas de pagamento, incluindo parcelamento de até 420 vezes e descontos que chegam a 70%. As vendas ocorrem exclusivamente online pela plataforma da leiloeira.

Entre os estados com imóveis disponíveis estão Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Os valores dos imóveis variam. Um dos menores lances iniciais é uma casa em São Gonçalo (RJ), no bairro Amendoeira, por R$ 32 mil, com 360 metros quadrados. Já um dos lotes mais caros é uma casa na Mooca, em São Paulo (SP), com lances partindo de R$ 1 milhão, com 384 metros quadrados. O imóvel com maior desconto, 70%, é uma casa de 150 metros quadrados no Jardim Tangará, em Monte Alto (SP), por R$ 55 mil.

Para participar do leilão, é necessário se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote desejado e fazer a oferta. Os imóveis disponíveis podem ser conferidos no Portal Santander Imóveis.