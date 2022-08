Banco do Brasil vende imóveis em agosto com mais de 80% de desconto

O Banco do Brasil (BBAS3) está disponibilizando no mês de agosto a venda de 2.800 imóveis com preços que variam, além de contarem com descontos até mais de 80%. De todas as localidades vendidas, a mais cara é avaliada em R$ 256 milhões.

As vendas serão realizadas de forma 100% virtual pelo site Seu Imóvel BB e contam com oportunidades pelo Brasil todo, mas predominantemente nos estados de Goiás, Paraíba e Piauí.

Uma das propriedades é um apartamento localizado na cidade de Luziânia, Goiás, que conta com dois dormitórios, cozinha e uma área privativa de 70,31m². O imóvel está sendo vendido por ao todo R$ 81,6 mil, 39% abaixo do seu valor de mercado.

Há também um lote comercial em Brasília, Distrito Federal, que conta com uma área construída de mais de 3 mil m², que está sendo ofertada por um valor 43% menor do seu valor de mercado, o valor final da oferta é de R$ 25,6 milhões.

Gustavo Lellis, diretor do Banco do Brasil, afirmou que a plataforma virtual é benéfica para a agilidade e praticidade das compras de imóveis. “O Banco do Brasil está atento ao desenvolvimento de soluções que transmitam segurança e transparência para qualquer pessoa que queira investir ou comprar um imóvel pela plataforma”, completa Lellis.

Para mais informações sobre os imóveis ofertados, basta o consumidor acessar o site e aplicar os filtros para realizar uma pesquisa do imóvel que atende os seus interesses. É possível filtrar a pesquisa por região, tipo de imóvel, valor e situação (ocupado ou desocupado).

Sobre o Seu Imóvel BB

O Seu Imóvel BB é uma plataforma digital do Banco do Brasil que reúne ofertas de casas, apartamentos, terrenos e fazendas que são propriedade do Banco do Brasil e estão disponíveis para leião o venda direta.

