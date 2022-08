Banco do Brasil realiza leilões de imóveis em São Paulo e no Sul com descontos de até 80%

Na próxima quinta-feira, 25 de agosto, o Banco do Brasil, em parceria com o escritório Lance no Leilão, vai realizar dois leilões de imóveis com descontos que podem chegar a 80% em relação aos valores de mercado. Na data, os lotes serão leiloados em duas sessões virtuais, uma às 11h e outra às 14h.

Entre as oportunidades disponíveis estão casas, apartamentos, um prédio comercial, um galpão e terrenos no estado de São Paulo e na Região Sul do país, nas cidades de São Paulo, Votorantim (SP), Santa Rita do Passa Quatro (SP), São Bernardo do Campo (SP), Florianópolis, Campo Largo (PR) e Independência (RS). Os lances mínimos variam entre R$ 8,2 mil e R$ 22,5 milhões.

Oportunidades em destaque

Um dos destaques dos leilões está em Florianópolis: um prédio comercial e um galpão industrial, localizados no bairro de Estreito. Com área construída de 2.603,94 m² em um terreno de 3.009,02 m², os imóveis são oferecidos de forma unificada, com lance inicial de R$ 6,5 milhões.

Outro destaque está em São Paulo, nos bairros do Butantã e Santo Amaro: são apartamentos com áreas de 83,203 m² e 55,58 m² e com lances mínimos de R$ 170 mil e R$ 114 mil, respectivamente.

Também é possível escolher entre lotes e frações de terras disponíveis em São Bernardo do Campo, Votorantim e Santa Rita do Passa Quatro, cidades do estado de São Paulo.

Como participar

No dia 25 de agosto, os dois leilões serão realizados no site do Lance no Leilão, às 11h e às 14h. Os lances já podem ser feitos no portal. Para participar, basta se cadastrar no site com até 24 horas de antecedência ao encerramento de cada leilão.

A visita presencial em alguns dos imóveis é possível mediante agendamento. O Banco do Brasil ficará responsável pela quitação de eventuais valores de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio (taxa de transação para a União) e condomínio, até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao arrematante.

