Bairros altos de Porto Alegre ficam entre os mais valorizados do País após tragédia no RS

As enchentes do Rio Grande do Sul mudaram a dinâmica do mercado imobiliário na capital gaúcha. Levantamento do Grupo QuintoAndar mostrou que seis dos dez bairros mais valorizados nos últimos três meses no País estão em Porto Alegre.

Os dados são do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb, que estima a variação dos preços de maio a julho deste ano, no período imediatamente após a tragédia (veja metodologia abaixo). No final de abril, o Rio Grande do Sul enfrentou o maior desastre climático da sua história, com enchentes que mataram 200 pessoas, afetaram 20% da população do estado e causaram um prejuízo de R$ 10 bilhões para o estado.

“O impacto da tragédia no mercado imobiliário fica mais evidente agora, três meses depois. A menor disponibilidade de imóveis e a alta demanda em bairros mais altos e não afetados pelas enchentes têm alterado a dinâmica local”, afirma, em nota, Thiago Reis, gerente de dados do Grupo QuintoAndar.

Bairros como Mont’Serrat e Rio Branco, que já vinham de uma tendência de valorização, tiveram avanço ainda mais expressivo nos preços após a tragédia e tiveram alta acima de 24% nos preços. O QuintoAndar defende, no entanto, que o movimento é disseminado na capital gaúcha. “Os números mostram que há um movimento generalizado de crescimento nos valores em boa parte da cidade.”

Os bairros porto-alegrenses só ficam atrás de dois mineiros no ranking geral: Havaí e Barro Preto, localizados em Belo Horizonte. “O custo de vida no Havaí é tido como moderado se comparado à média da cidade; o bairro tem sido muito buscado tanto por famílias como por estudantes que querem conforto e comodidade sem gastar tanto. Já o Barro Preto é um dos mais tradicionais da cidade e é conhecido por ser um dos principais pólos de moda”, diz Reis.

Completam o ranking o bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo (SP), e Alto da Glória, em Curitiba (PR). Na lista de quem mais subiu os preços nos últimos três meses, o bairro Mont’Serrat é o mais caro, com o preço do metro quadrado em R$ 60,3.

Veja o ranking dos 10 bairros mais valorizados no País nos últimos três meses:

Metodologia do levantamento

Segundo o Grupo QuintoAndar metodologia do índice usa um modelo de preços flexível que incorpora dezenas de variáveis estruturais e locacionais para melhorar a qualidade e precisão dos dados. Fatores como tamanho, número de vagas de garagem, acessibilidade a escolas, entre outros, são levados em conta.

O Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb avalia preços em cinco capital brasileiras – São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre – além de Brasília, e tem periodicidade mensal.