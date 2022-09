5 novos imóveis em São Paulo que custam mais de R$ 10 milhões

Desde 2018, foram lançados na cidade de São Paulo pelo menos cinco imóveis com apartamentos que custam mais de R$ 10 milhões, segundo levantamento da boutique imobiliária Mbras.

Com metro quadrado que varia entre R$ 80 mil e R$ 55 mil, eles estão localizados próximos a cartões postais da cidade, como o Parque do Povo e Parque Ibirapuera, bem como áreas nobres, entre o Itaim Bibi, Cidade Jardim e Avenida Paulista.

Gostaria de aprender a investir em fundos imobiliários? Acesse aqui o curso gratuito da EXAME Academy em parceria com a B3

Com 424 metros quadrados privativos, o Casa Lafer tem opções com quatro suítes, enquanto o Fasano Itaim possui 3 ou 4 suítes de até 285 metros quadrados. Ambos estão localizados na região do Itaim Bibi. Já o Fasano Cidade Jardim, é um empreendimento que reúne clube, hotel e residências, e está conectado ao Shopping Cidade Jardim.

Com 472 metros quadrados e 1.070 metros quadrados, o Arbórea Itaim possui espaços uma torre única de 3 a 5 suítes, com 4 a 8 vagas e está localizado na Avenida Cidade Jardim. Por fim, com suítes de 140 metros quadrados a Cidade Matarazzo tem edifícios tombados com 15 mil metros quadrados de vegetação.

Conheça abaixo mais detalhes sobre os 5 empreendimentos:

1º Cidade Matarazzo

Valor do metro quadrado: R$ 80 mil

A Cidade Matarazzo fica ao lado da Avenida Paulista e tem suítes a partir de 110 metros quadrados, tem 15 mil metros quadrados de vegetação. A torre Mata Atlântica tem árvores de 15 metros de altura integradas à fachada. O complexo tem o primeiro hotel da América do Sul da rede de luxo Rosewood, que tem serviço seis estrelas e disponível durante 24 horas para proprietários e hóspedes.

2º Arbórea Itaim

Valor do metro quadrado: R$ 55 mil

Ao lado do Parque do Povo e centros comerciais e financeiros, o empreendimento está localizado na Avenida Cidade Jardim e tem diversas opções de lazer. Com as opções de apartamentos de 472 metros quadrados, 636 metros quadrados e 1.070 metros quadrados, tem 4 a 5 suítes em uma torre única, com piscina coberta, área fitness, brinquedoteca, quadra de tênis e beach tênis.

3º Fasano Itaim

Valor do metro quadrado: R$ 55 mil

Localizado na Rua Pedroso Alvarenga, no Itaim Bibi, o imóvel tem apartamentos de 2 ou 3 suítes de 285 metros quadrados e 4 vagas. Todo proprietário da torre única tem acesso aos serviços de hospitalidade do hote, no padrão 5 estrelas.

4º Casa Lafer

Valor do metro quadrado: R$ 50 mil

Situado entre a região de Pinheiros e da Faria Lima, fica perto do Parque do Ibirapuera, do Clube Pinheiros e dos Shoppings JK Iguatemi e Vila Olímpia. O residencial tem apartamentos com 4 suítes, sala de ginástica, salão de festas, brinquedoteca, piscina, SPA, sala de massagem, entre outros serviços.

5º Fasano Residence, no complexo do Shopping Cidade Jardim

Valor do metro quadrado: R$ 45 mil

O empreendimento reúne o Shopping Cidade Jardim, clube, Hotel Fasano e residências. Os apartamentos de 200 metros quadrados a 700 metros quadrados têm opções de 2 a 5 suítes. Os moradores têm acesso a serviços de hospitalidade, além de um clube com simulador de golf, meia quadra de basquete, biblioteca, kids club, squash, academia, spa, salas de massagem, piscina coberta e aquecida e piscina ao ar livre com restaurante.