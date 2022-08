Os 15 bairros mais caros de São Paulo; metro quadrado pode chegar até R$ 11 mil

Maior proximidade do trabalho, mais opções para comércio, melhor infraestrutura no transporte público, estas são algumas das razões que fizeram com que a busca por imóveis na cidade de São Paulo crescesse no último ano. E, por consequência do aumento da procura por moradia na capital, o valor do metro quadrado em alguns bairros sofreu uma valorização.

De acordo com um levantamento trimestral realizado pela plataforma QuintoAndar, o mercado de vendas de imóveis na cidade de São Paulo fechou em alta neste segundo trimestre, tanto nos valores anunciados quanto nos valores contratados. O crescimento no preço por metro quadrado na cidade de São Paulo foi de ao todo 0,96% se comparado com os primeiros três meses do ano, e ao todo 5,14% em um comparativo ano a ano. As zonas que mais tiveram aumento foram a Centro-Oeste e a Centro-Sul, com crescimentos de 13,6% e 5,3% respectivamente.

Quais são os 15 bairros mais caros de São Paulo?

Além de analisar as regiões que mais foram valorizadas, o estudo também traz uma lista com os 15 bairros que atualmente tem o valor por metro quadrado mais caro da cidade. Confira abaixo a lista dos bairros e seus respectivos preços:

Bairros Preço por metro quadrado 1. Pinheiros R$ 11.400,00 2. Moema R$ 10.938,00 3. Consolação R$ 9.582,00 4. Vila Mariana R$ 9.101,00 5. Ipiranga R$ 7.801,00 6. Aclimação R$ 7.650,00 7. Tatuapé R$ 7.303,00 8. Cambuci R$ 7.077,00 9. Vila Mascote R$ 6.875,00 10. Vila Andrade R$ 6.747,00 11. Bela Vista R$ 6.714,00 12. Santa Cecília R$ 6.418,00 13. Santana R$ 5.788,00 14. Panamby R$ 5.730,00 15. Mooca R$ 5.583,00

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Quais os bairros que mais valorizaram São Paulo?

Estas podem não ser as localizações mais caras atualmente, mas de acordo com o estudo são definitivamente as que mais encareceram se comparados os preços com 2021.

Nesta ordem, os bairros do Brooklin, Vila Andrade, Tatuapé, Panamby e Consolação foram os que mais cresceram, sendo o maior deles o Brooklin, que teve seus imóveis valorizados em mais de 40%.

Quai os bairros que desvalorizaram em São Paulo?

Na contramão dos bairros mais valorizados, há também os que tiveram o seu valor por metro quadrado reduzido. Nesta lista estão presentes, em ordem da menor desvalorização para a maior, o bairro da Santa Cecília, Pinheiros, Bela Vista, Mooca e Vila Mariana, sendo que a Vila Mariana perdeu cerca de 20% do seu valor.

VEJA MAIS

Não perca as últimas tendências do mercado: assine a EXAME por menos de R$ 0,37 e receba notícias em primeira mão.