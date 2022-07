Leilão de imóveis do Bradesco tem lance inicial a partir de R$ 16 mil

O banco Bradesco em parceria com a Mega Leilões realizará um leilão de imóveis residenciais e comerciais localizados em 11 estados brasileiros. O evento online acontece na sexta-feira, dia 29 de julho às 14h.

Dos 22 imóveis disponíveis no leilão, 18 são residenciais, com lances mínimos de menor valor a partir de R$ 16 mil e de maior valor a R$ 665 mil. Os imóveis estão localizados nos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Um dos destaques é um apartamento no Condomínio Landscape By Helbor, no bairro de Socorro, em Mogi das Cruzes (SP), com mais ou menos 190m² de área construída e lance inicial de R$674 mil. Outra oportunidade é uma casa localizada na região central de Registro, interior de São Paulo, com cerca de 114m² de área de construção e lance inicial de R$128 mil.

Formas de pagamento

Os lances do leilão podem ser pagos em até 48 parcelas com sinal de 30% para imóveis com valor superior a R$100 mil, e em até 12 parcelas + sinal de 25% para os imóveis de outros valores. O Bradesco aceita pagamento dos lances à vista e oferece desconto de 10%.

Para participar dos leilões on-line é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, ler atentamente a descrição do lote desejado, o edital e se habilitar para o respectivo leilão.

SERVIÇO